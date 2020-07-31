Daily Collection ProMix 手持式搅拌机
轻触按钮即可快速高效地进行搅拌
全新日用手持式搅拌机采用强劲马达和出色的人体工程学设计，轻触按钮即可快速高效地进行搅拌，帮助您每天轻松准备健康的自制美食 查看所有优势
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Daily Collection ProMix 手持式搅拌机
轻触按钮即可快速高效地进行搅拌
每天轻松享用健康的自制美食
防溅刀片罩
搅拌头特殊的波浪形设计可最大限度地减少搅拌过程中产生食材飞溅的状况，清洁起来更方便。
人体工程学设计
坚固耐用并采用符合人体工学的设计，使用更为便捷舒适
ProMix 先进搅拌技术
飞利浦 ProMix 技术与享誉国际的 Stuttgart University 共同研发，采用独特的三角形流体动力设计，优化食材流动路径，有助于实现高效、均匀的搅拌表现
一键分离系统
只需按一下按钮，即可轻松连接和分离具有各种功能的配件。
650 瓦强劲马达
搭载 650 瓦强劲马达，为日常自制餐食提供充足动力，实现稳定、高效的搅拌表现
技术规格
-
普通参数
- 主要材料
-
塑料
- 次要材料
-
金属
- 功能
-
搅拌
- 产品类型
-
手持式搅拌机
- 份量
-
2
- 接口
-
一个开/关按钮
- 电线长度
-
1.2
- 技术
-
ProMix 技术
- 集成式开/关按键
-
是
- 可调控热力
-
否
- 电源指示灯
-
否
- 隔热手柄
-
是
- 可用洗碗机清洗的部件
-
否
- 容量级别指示灯
-
是
- 杯材料
-
塑料 PP
- 刀片材料
-
不锈钢
- 每分钟转速 (RPM)
-
15000
- 不含双酚 A
-
是
- 暂动功能
-
是
- 刀片可分离
-
否
- 能碾碎冰块
-
否
- 能搅拌热原料
-
否
- 食谱
-
否
- 噪音级别（标准）
-
Lc = 85 dB(A)
- 保修
-
2 年
-
技术规格
- 功率
-
650 瓦
- 电压
-
230 伏
- 频率
-
50
- 包装中的数量
-
1
- 电池产品
-
否
-
兼容性
- 随附附件 1
-
搅拌杯
- 随附附件 2
-
用户手册
- 随附附件 3
-
保修卡
-
安全功能
- 安全认证
-
是
- 自动关闭
-
否
- 温度指示灯
-
否
- 刀片自动停止
-
否
- 童锁
-
否
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
7.3
- 产品宽度
-
6.2
- 产品高度
-
38.1
- 产品净重
-
0.787
- 包装长度
-
19
- 包装宽度
-
18
- 包装高度
-
25
- 包装重量
-
1.426
-
耐用性
- 外壳
-
75% 以上为再生材料
- 用户手册
-
90% 再生纸
-
原产地
- 产地
-
中国
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