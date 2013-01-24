SpeedTouch 高速动力触感科技可带来流畅的动力控制

希望在搅拌时拥有更加强大的动力？只需按下涡轮增压按钮即可实现您的目标。动力可视化可使您轻松提升动力且无需切换设置。缓慢开始以避免溅出，然后逐渐用力挤压直至达到您每种食谱和原料所需的速度。