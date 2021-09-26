搜索词

  • 轻松制作松软蛋糕和细腻面糊 轻松制作松软蛋糕和细腻面糊 轻松制作松软蛋糕和细腻面糊

    Daily Collection 飞利浦 Daily Collection 搅拌机

    HR3700/07

    轻松制作松软蛋糕和细腻面糊

    飞利浦新款 Daily 搅拌机让烘焙更轻松，每次都能为您快速带来美味佳肴。调制蛋糕预拌粉和面糊的速度最多能加快 20%*。轻盈的人体工学设计，让您的每次搅拌都轻松舒适。

    查看所有优势

    Daily Collection 飞利浦 Daily Collection 搅拌机

    相似产品

    See all 搅拌器

    轻松制作松软蛋糕和细腻面糊

    锥形搅拌器设计轻巧，搅拌速度更快

    • 200 瓦
    • 3 档速度
    • 条状搅拌器
    • 轻盈
    大号弹出按钮，可一键弹出搅拌器

    大号弹出按钮，可一键弹出搅拌器

    轻触大号清晰的弹出按钮，即可释放搅拌器或面团钩。

    线夹便于整齐收纳

    线夹便于整齐收纳

    电源线可缠绕起来，并用线夹固定，便于整齐收纳。

    表面光滑，易于清洁

    表面光滑，易于清洁

    表面光滑，配件可放入洗碗机清洗，清洁快速又轻松。

    防滑手柄，易于抓握

    防滑手柄，易于抓握

    可用洗碗机洗涤的不锈钢配件

    搅拌机配有两对采用高品质不锈钢制成、可用洗碗机清洗的搅拌器。

    两对金属丝搅拌器

    搅拌器和面团钩可轻松装配，清脆的咔哒声提示已正确安装。

    重量轻盈，提供舒适体验

    轻盈的人体工学设计，使搅拌变得简单而舒适。

    3 档速度助力完成每项厨房工作

    3 档速度选择，可为不同任务匹配合适的设置。

    锥形搅拌器的工作效率最多可提升 20%*

    锥形搅拌器的工作效率最多可提升 20%*，能在更短时间内搅拌更大面积，并将空气融入面糊，带来细腻松软的质地。

    技术规格

    • 附件

      随附
      条状搅拌器

    • 技术规格

      电线长度
      1.2  m
      电压
      220-240  V

    • 设计

      颜色
      白色

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      212X106X196  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      186X84X154  mm
      产品重量
      0.837  kg
      重量（含包装）
      1.071  kg

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 搅拌 4 个蛋清（与上一代产品相比）

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。