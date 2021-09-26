Daily Collection 飞利浦 Daily Collection 搅拌机
轻松制作松软蛋糕和细腻面糊
飞利浦新款 Daily 搅拌机让烘焙更轻松，每次都能为您快速带来美味佳肴。调制蛋糕预拌粉和面糊的速度最多能加快 20%*。轻盈的人体工学设计，让您的每次搅拌都轻松舒适。 查看所有优势
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Daily Collection 飞利浦 Daily Collection 搅拌机
轻松制作松软蛋糕和细腻面糊
锥形搅拌器设计轻巧，搅拌速度更快
大号弹出按钮，可一键弹出搅拌器
轻触大号清晰的弹出按钮，即可释放搅拌器或面团钩。
线夹便于整齐收纳
电源线可缠绕起来，并用线夹固定，便于整齐收纳。
表面光滑，易于清洁
表面光滑，配件可放入洗碗机清洗，清洁快速又轻松。
可用洗碗机洗涤的不锈钢配件
搅拌机配有两对采用高品质不锈钢制成、可用洗碗机清洗的搅拌器。
两对金属丝搅拌器
搅拌器和面团钩可轻松装配，清脆的咔哒声提示已正确安装。
重量轻盈，提供舒适体验
轻盈的人体工学设计，使搅拌变得简单而舒适。
3 档速度助力完成每项厨房工作
3 档速度选择，可为不同任务匹配合适的设置。
锥形搅拌器的工作效率最多可提升 20%*
锥形搅拌器的工作效率最多可提升 20%*，能在更短时间内搅拌更大面积，并将空气融入面糊，带来细腻松软的质地。
技术规格
-
附件
- 随附
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条状搅拌器
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技术规格
- 电线长度
-
1.2
m
- 电压
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220-240
V
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设计
- 颜色
-
白色
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
212X106X196
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
186X84X154
mm
- 产品重量
-
0.837
kg
- 重量（含包装）
-
1.071
kg
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