5000 系列 搅拌器
强劲高效，打造嫩滑蛋糕
飞利浦混合器可帮助您为家人制作美味松软的蛋糕和面包。空气圆锥搅拌可缩短搅拌时间，令蛋糕糊更柔滑。450 瓦马达可轻松处理坚硬的面团。 查看所有优势
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强劲高效，打造嫩滑蛋糕
凭借强劲的 450 瓦马达，速度可提升高达 25%*
圆锥型搅拌器可最大限度地掺入空气
出色的圆锥形搅拌器可最大限度地掺入空气，从而使蛋糕糊质地松软嫩滑
450 瓦马达功率可轻松处理坚硬的面团
强劲的 450 瓦马达可轻松处理坚硬的面团。
5 档速度设置，优化控制体验
速度范围广，可让您在搅拌时获得更好的控制效果。
轻松组装搅拌器
搅拌器的一端设计有不同的图案，组装更为直观，以便快速设置。
方便的搅拌器弹出按钮
只需轻触按钮，即可释放搅拌器或面团钩。
使用线夹可轻松保持电线整洁有序
电线储藏格固定夹助您保持厨房整洁。
技术规格
-
普通参数
- 主要材料
-
ABS 塑料
- 产品类型
-
手持式混合器
- 防滑底座
-
是
- 接口
-
/
- 电线长度
-
1.2 米
- 可用洗碗机清洗的部件
-
否
- 杯材料
-
ABS 塑料
- 刀片材料
-
不锈钢
- 暂动功能
-
/
- 刀片可分离
-
是
- 保修
-
是
- 欧盟符合性声明
-
是
-
技术规格
- 功率
-
450 瓦
- 电压
-
220-240 伏
- 频率
-
50/60 赫兹
- 电池产品
-
否
-
安全功能
- 刀片自动停止
-
否
-
重量和尺寸
- 产品长度
-
9.5 厘米
- 产品宽度
-
18.5 厘米
- 产品高度
-
15.5 厘米
- 产品净重
-
1.05 千克
- 包装长度
-
20.8 厘米
- 包装宽度
-
21 厘米
- 包装高度
-
11 厘米
- 包装重量
-
1.460 千克
-
原产地
- 产地
-
中国
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