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  • 强劲高效，打造嫩滑蛋糕 强劲高效，打造嫩滑蛋糕 强劲高效，打造嫩滑蛋糕

    5000 系列 搅拌器

    HR3740/00

    强劲高效，打造嫩滑蛋糕

    飞利浦混合器可帮助您为家人制作美味松软的蛋糕和面包。空气圆锥搅拌可缩短搅拌时间，令蛋糕糊更柔滑。450 瓦马达可轻松处理坚硬的面团。

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    5000 系列 搅拌器

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    强劲高效，打造嫩滑蛋糕

    凭借强劲的 450 瓦马达，速度可提升高达 25%*

    • 450 瓦
    • 5 种速度 + 强力功能
    • 羊毛灰
    圆锥型搅拌器可最大限度地掺入空气

    圆锥型搅拌器可最大限度地掺入空气

    出色的圆锥形搅拌器可最大限度地掺入空气，从而使蛋糕糊质地松软嫩滑

    450 瓦马达功率可轻松处理坚硬的面团

    450 瓦马达功率可轻松处理坚硬的面团

    强劲的 450 瓦马达可轻松处理坚硬的面团。

    5 档速度设置，优化控制体验

    5 档速度设置，优化控制体验

    速度范围广，可让您在搅拌时获得更好的控制效果。

    强力功能

    强力功能

    强力功能可在需要时提供额外动力。

    轻松组装搅拌器

    轻松组装搅拌器

    搅拌器的一端设计有不同的图案，组装更为直观，以便快速设置。

    方便的搅拌器弹出按钮

    方便的搅拌器弹出按钮

    只需轻触按钮，即可释放搅拌器或面团钩。

    使用线夹可轻松保持电线整洁有序

    电线储藏格固定夹助您保持厨房整洁。

    技术规格

    • 普通参数

      主要材料
      ABS 塑料
      产品类型
      手持式混合器
      防滑底座
      接口
      /
      电线长度
      1.2 米
      可用洗碗机清洗的部件
      杯材料
      ABS 塑料
      刀片材料
      不锈钢
      暂动功能
      /
      刀片可分离
      保修
      欧盟符合性声明

    • 技术规格

      功率
      450 瓦
      电压
      220-240 伏
      频率
      50/60 赫兹
      电池产品

    • 安全功能

      刀片自动停止

    • 重量和尺寸

      产品长度
      9.5 厘米
      产品宽度
      18.5 厘米
      产品高度
      15.5 厘米
      产品净重
      1.05 千克
      包装长度
      20.8 厘米
      包装宽度
      21 厘米
      包装高度
      11 厘米
      包装重量
      1.460 千克

    • 原产地

      产地
      中国

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