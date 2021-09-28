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    7000 系列 飞利浦厨师机

    HR7922/90

    兼具多功能与高性能

    厨师机 HR7922 的设计应对各类食谱皆效果出色。通过 3 种不同类型的搅拌器，您可以轻松制作各种各样的菜肴，而同时搭载的大功率电机使其可以轻松搅拌沉重的面团！

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    7000 系列 飞利浦厨师机

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    兼具多功能与高性能

    轻松制作您喜爱的菜肴

    • 800 瓦
    • 5L 不锈钢加工杯
    • 4 个附件
    • 12 档速度
    800 瓦强劲马达

    800 瓦强劲马达

    HR7922 具有强劲的马达功率，可不费力轻松制作您喜爱的菜肴

    12 档速度

    12 档速度

    12 档速度控制选择，为每项任务提供正确的设置

    4 个附件

    4 个附件

    打蛋器、面团钩、搅拌器和防溅护罩可确保轻松制作各色菜肴。只需根据食谱选择合适的附件即可。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      阿根廷

    • 附件

      随附
      • 打蛋器
      • 和面棒
      • 搅拌器和防溅罩

    • 技术规格

      功率
      800  W
      电压
      220  V

    • 表面处理

      颜色
      黑色
      加工杯容量
      5  l
      加工杯材料
      不锈钢

    • 服务

      2 年保修

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