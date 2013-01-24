多功能性，出色性能
厨房料理机 HR7922 的设计应对各类食谱皆效果出色。通过 3 种不同类型的搅拌器，您可以轻松制作各种各样的菜肴，而同时搭载的大功率电机使其可以轻松搅拌沉重的面团！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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