主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

7000 Series

厨房料理机

HR7922
  • 多功能性，出色性能 多功能性，出色性能 多功能性，出色性能
    -{discount-value}

    7000 Series 厨房料理机

    HR7922

    多功能性，出色性能

    厨房料理机 HR7922 的设计应对各类食谱皆效果出色。通过 3 种不同类型的搅拌器，您可以轻松制作各种各样的菜肴，而同时搭载的大功率电机使其可以轻松搅拌沉重的面团！ 查看所有优势

    7000 Series 厨房料理机

    多功能性，出色性能

    厨房料理机 HR7922 的设计应对各类食谱皆效果出色。通过 3 种不同类型的搅拌器，您可以轻松制作各种各样的菜肴，而同时搭载的大功率电机使其可以轻松搅拌沉重的面团！ 查看所有优势

    多功能性，出色性能

    厨房料理机 HR7922 的设计应对各类食谱皆效果出色。通过 3 种不同类型的搅拌器，您可以轻松制作各种各样的菜肴，而同时搭载的大功率电机使其可以轻松搅拌沉重的面团！ 查看所有优势

    7000 Series 厨房料理机

    多功能性，出色性能

    厨房料理机 HR7922 的设计应对各类食谱皆效果出色。通过 3 种不同类型的搅拌器，您可以轻松制作各种各样的菜肴，而同时搭载的大功率电机使其可以轻松搅拌沉重的面团！ 查看所有优势

    相似产品

    See all 打蛋器

      多功能性，出色性能

      轻松制作您喜爱的食谱

      • 800 瓦
      • 5L 不锈钢杯
      • 4 个附件
      • 12 档速度

      800 瓦强劲马达

      HR7922 配备了强劲的马达，以轻松搅拌您喜爱的食谱

      12 档速度

      12 档速度控制可供选择，为每项任务选择正确的设置

      5L 不锈钢杯

      5L 不锈钢杯容量

      4 个附件

      打蛋器、面团钩、搅拌器和防溅罩可确保轻松制作各种食谱。只需选择最为适合食谱的每个附件。

      技术规格

      • 服务

        2 年保修
        Yes

      • 技术规格

        功率
        800 W
        电压
        220 V
        随附
        • Whisk
        • Dough hooks
        • Beater and Splash guard
        原产地
        中国

      • 表面处理

        颜色
        黑色
        杯容量
        5 l

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。