7000 系列 飞利浦厨师机
兼具多功能与高性能
厨师机 HR7922 的设计应对各类食谱皆效果出色。通过 3 种不同类型的搅拌器，您可以轻松制作各种各样的菜肴，而同时搭载的大功率电机使其可以轻松搅拌沉重的面团！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
兼具多功能与高性能
轻松制作您喜爱的菜肴
- 800 瓦
- 5L 不锈钢加工杯
- 4 个附件
- 12 档速度
800 瓦强劲马达
HR7922 具有强劲的马达功率，可不费力轻松制作您喜爱的菜肴
12 档速度
12 档速度控制选择，为每项任务提供正确的设置
4 个附件
打蛋器、面团钩、搅拌器和防溅护罩可确保轻松制作各色菜肴。只需根据食谱选择合适的附件即可。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
阿根廷
-
附件
- 随附
-
-
技术规格
- 功率
-
800
W
- 电压
-
220
V
-
表面处理
- 颜色
-
黑色
- 加工杯容量
-
5
l
- 加工杯材料
-
不锈钢
-
服务
- 2 年保修
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。