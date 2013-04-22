全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。