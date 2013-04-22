EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。