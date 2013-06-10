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5.1 家庭影院

HTB3570/93

震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

用飞利浦 HTB3570 家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供震撼的 1000 瓦功率，具有双中心管和令人陶醉的 3D 蓝光光盘播放功能。

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震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

  • 双倍震撼低音

  • 3D 蓝光

现代设计，与您的家庭环境相得益彰

全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

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