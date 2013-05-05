包装盒中的其他物品
- 2 节 AAA 电池
- FM 天线
- HDMI 电缆
- 电源线
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- 遥控器
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在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
只需将播放机的音频 HDMI x2 输出插入非 3D AV 接收器的接口，即可享受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音频。
借助内置 WiFi，只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络，即可体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。
无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。
借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。
在为 iPod/iPhone 充电的同时享受您最爱的音乐！只需用 USB 线缆将 iPod/iPhone 连接到家庭影院系统的 USB 端口即可。这样，便可在播放音乐的同时为 iPod/iPhone 充电，您可以尽情欣赏音乐，而不必担心 Apple 设备的电池电量耗尽。
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