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HTB5580/93
1000 瓦震撼影院级环绕音效
用这款飞利浦家庭影院丰富您的音乐和电影体验。具有 15 毫米软球顶、喇叭形高音扬声器，音频效果更无失真。具有比“带状”低音反射系统震撼 3 倍的超逼真低音。
晶晰声效
无线后置扬声器
内置 WiFi、蓝牙和 NFC
1000 瓦
本款飞利浦播放器支持 RMVB 视频播放，RMVB 是由 Realnetworks ™ 开发的一种数字视频文件格式，通常用于多媒体内容，使用此格式的文件具有“.rmvb”文件扩展名。数字格式可确保高质量的静态图像，并且极大地改进了运动图像的质量，因此在图像质量和文件大小上实现了最佳平衡。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
要检查您所在国家是否可用随选视频，请访问 www.philips.com/blu-ray。
DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。
杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。