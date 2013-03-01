已停产
HTB9225D/98
所有声音细节均可实现非同凡响的清晰度
使用全新的飞利浦 SoundHub 家庭影院系统 HTB9225D 来体验晶晰声效。钛金属高音扬声器可为每个声音细节带来令人惊艳的清晰度。开始以原始风格享受您喜爱的电影和音乐吧。
钛金属高音扬声器
CinemaPerfect HD
内置 Wi-Fi 和蓝牙?
500 瓦
飞利浦全新的 CinemaPerfect 高清引擎提供四倍全高清，可获得比以往更卓越的视频播放。此智能引擎可锐化并消除视频压缩成 MPEG 格式时产生的噪音。借助改进的提升处理技术，引擎在屏幕上能够产生更清晰、更鲜艳的图像。
使用 HDMI 集线器，您只需数条电缆，便可轻松地将所有设备连接至电视。有了它，您不但可以享受最佳音质，还可在平板电视上欣赏不同的内容。您可以直接将所有 HDMI 设备连接到家庭影院系统的 HDMI 集线器，仅使用一根电缆连接到平板电视。使用此设置，您可以轻松享受到电影或电视节目的高清画质和音质，并省去电缆零乱的麻烦！
蓝牙是一种既稳定又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至其他蓝牙设备，在支持蓝牙的扬声器上随心所欲地播放智能手机、平板电脑或笔记本电脑（包括 iPod 或 iPhone）中喜爱的音乐。
DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。
杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。