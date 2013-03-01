集成式 HDMI 集线器可方便地将各种设备连接到电视机

使用 HDMI 集线器，您只需数条电缆，便可轻松地将所有设备连接至电视。有了它，您不但可以享受最佳音质，还可在平板电视上欣赏不同的内容。您可以直接将所有 HDMI 设备连接到家庭影院系统的 HDMI 集线器，仅使用一根电缆连接到平板电视。使用此设置，您可以轻松享受到电影或电视节目的高清画质和音质，并省去电缆零乱的麻烦！