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    2000 Series 空气加湿器

    HU2716/00

    畅享呼吸，安心入眠

    飞利浦空气加湿器 2000 系列将湿润空气散布到干燥环境中，安静、卫生地为全屋带来舒适健康的空气。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*。

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    2000 Series 空气加湿器

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    畅享呼吸，安心入眠

    以清洁的方式为干燥空气加湿，日夜营造舒适环境

    • 覆盖范围高达 32 平方米
    • 减少 99% 的细菌散布*
    • 睡眠模式，静音运行
    • 1 级防霉认证
    NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*

    NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*

    由于水分子较小，它们向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试表明，NanoCloud 技术比超声波加湿器传播的细菌减少 99％*。

    有助于保持肌肤水分，并减少瘙痒

    有助于保持肌肤水分，并减少瘙痒

    NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保出色的性能。设备吸入干燥空气，然后，将纯净纳米水分子添加到空气中，因此，湿润空气将散发到室内。它有助于保持肌肤水分并减少瘙痒（尤其是在冬季）。

    纯净纳米分子不会留下白色标记或水渍

    纯净纳米分子不会留下白色标记或水渍

    凭借其 360° 设计，加湿器可将湿润空气均匀地散布到房间中，以防地板和表面上出现水渍。NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的风险，因此，可防止家具和其他表面上出现白色标记。

    每隔 3 秒自动检测一次湿度

    每隔 3 秒自动检测一次湿度

    数字传感器每隔 3 秒监测一次空气湿度，并在必要时打开和关闭加湿器，从而确保湿度始终处于您所需的级别。

    睡眠模式：静音且高效地加湿空气

    睡眠模式：静音且高效地加湿空气

    专用睡眠模式巧妙设计用于以较小噪音级别加湿空气，以确保加湿器整晚静音且高效地运行。

    3 级湿度设置可确保提供理想的加湿范围 40-60%

    3 级湿度设置可确保提供理想的加湿范围 40-60%

    加湿设置可带来精确的湿度控制。选择 40%、50% 和 60% 的空气湿度，以享受出众舒适度。

    采用时尚的设计，适用于不超过 32 平方米的较大空间

    采用时尚的设计，适用于不超过 32 平方米的较大空间

    飞利浦加湿器具有 3 档风扇速度，且在最高设置下具有 200 毫升/小时的加湿速率。十分适合不超过 32 平米的较小型房间。**

    实时湿度反馈

    实时湿度反馈

    数字显示屏以数字显示实时湿度反馈，并显示水位、计时器和模式指示。

    1 级防霉认证*

    设计用于抑制霉菌、真菌、藻类和细菌的生长和迁移。采用特殊的滤网材料，可抑制 99% 细菌的生长*。

    技术规格

    • 功能

      空气质量反馈
      数字
      湿度传感器
      模式
      自动和睡眠
      风扇速度
      3
      提醒功能
      1~9  hour(s)
      NanoCloud 技术

    • 原产地

      产地
      中国

    • 技术规格

      电线长度
      1.5  m
      电压
      220-240  V
      频率
      50-60  Hz
      水箱
      2  l

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      280*280*400  mm
      产品重量
      2.56  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      220*220*350
      重量（含包装）
      3.68  kg

    • 设计和修整

      颜色
      粉色
      控制面板类型
      按钮

    • 服务

      2 年全球保修

    • 替换

      加湿器滤网
      FY3446：建议每 6 个月更换一次

    • 性能

      加湿速率
      200  ml/h
      推荐过滤网使用寿命
      6  mon
      噪音级别
      33  dB
      房间面积
      Up to 32m2

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    • 抑制 99% 的细菌：由第三方实验室依据 GB 21551.2-2010 标准对滤芯进行抗细菌性能测试（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌），使用 24 小时后的结果表明，滤芯抗菌率 > 99%
    • 1 级防霉效果：由第三方实验室依据GB 21551.2-2010 标准在处理过的滤网上进行防霉等级测试（黑曲霉、土曲霉、多变拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉），使用28天后的结果表明，滤网达到一级防霉标准
    • 由第三方实验室依据ZD/172017标准测试：实验结果是基于测试机器在最大档位时，释放出20g的细菌菌液到一个密闭的30立方米实验舱所得。测试所用的细菌菌液是由无菌水和白色葡萄球(8032)配比而成；如果机器有空气过滤器，在实验前需被移除。空气中的细菌浓度取决于许多因素，如空气交换、房间大小和配置等。
    • 可防止出现水渍和白色污染：由第三方实验室根据 DIN 44973、IUTA e.V， 在 3 小时内确定滴落在家具上的空气中液体成分/从家具上的液滴测定有无矿物质沉积。
    • 可防止出现水渍和白色污染：在 3 小时内，确定滴落在家具上的空气中的液体的成分。独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。
    • 由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准，基于加湿率计算房间面积。
    • 据一篇 2018 年发表在学术期刊上有关“出色睡眠所需环境参数”的报告显示，人体感觉舒适的适宜相对湿度介于 40% 和 60% 之间，当湿度超出该范围时，会对睡眠造成负面影响。

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