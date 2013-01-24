主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

2000 Series

空气加湿器

HU2716/00
  • 畅享呼吸，安心入眠 畅享呼吸，安心入眠 畅享呼吸，安心入眠
    -{discount-value}

    2000 Series 空气加湿器

    HU2716/00

    畅享呼吸，安心入眠

    飞利浦空气加湿器 2000 系列将湿润空气散布到干燥环境中，安静、卫生地为全屋带来舒适健康的空气。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*。 查看所有优势

    2000 Series 空气加湿器

    畅享呼吸，安心入眠

    飞利浦空气加湿器 2000 系列将湿润空气散布到干燥环境中，安静、卫生地为全屋带来舒适健康的空气。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*。 查看所有优势

    畅享呼吸，安心入眠

    飞利浦空气加湿器 2000 系列将湿润空气散布到干燥环境中，安静、卫生地为全屋带来舒适健康的空气。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*。 查看所有优势

    2000 Series 空气加湿器

    畅享呼吸，安心入眠

    飞利浦空气加湿器 2000 系列将湿润空气散布到干燥环境中，安静、卫生地为全屋带来舒适健康的空气。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*。 查看所有优势

    相似产品

    See all humidifier

      畅享呼吸，安心入眠

      以清洁的方式为干燥空气加湿，日夜营造舒适环境

      • 覆盖范围高达 32 平方米
      • 减少 99% 的细菌散布*
      • 睡眠模式，静音运行
      • 1 级防霉认证
      NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*

      NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*

      由于水分子较小，它们向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试表明，NanoCloud 技术比超声波加湿器传播的细菌减少 99％*。

      有助于保持肌肤水分，并减少瘙痒

      有助于保持肌肤水分，并减少瘙痒

      NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保出色的性能。设备吸入干燥空气，然后，将纯净纳米水分子添加到空气中，因此，湿润空气将散发到室内。它有助于保持肌肤水分并减少瘙痒（尤其是在冬季）。

      纯净纳米分子不会留下白色标记或水渍

      纯净纳米分子不会留下白色标记或水渍

      凭借其 360° 设计，加湿器可将湿润空气均匀地散布到房间中，以防地板和表面上出现水渍。NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的风险，因此，可防止家具和其他表面上出现白色标记。

      每隔 3 秒自动检测一次湿度

      每隔 3 秒自动检测一次湿度

      数字传感器每隔 3 秒监测一次空气湿度，并在必要时打开和关闭加湿器，从而确保湿度始终处于您所需的级别。

      睡眠模式：静音且高效地加湿空气

      睡眠模式：静音且高效地加湿空气

      专用睡眠模式巧妙设计用于以较小噪音级别加湿空气，以确保加湿器整晚静音且高效地运行。

      3 级湿度设置可确保提供理想的加湿范围 40-60%

      3 级湿度设置可确保提供理想的加湿范围 40-60%

      加湿设置可带来精确的湿度控制。选择 40%、50% 和 60% 的空气湿度，以享受出众舒适度。

      采用时尚的设计，适用于不超过 32 平方米的较大空间

      采用时尚的设计，适用于不超过 32 平方米的较大空间

      飞利浦加湿器具有 3 档风扇速度，且在最高设置下具有 200 毫升/小时的加湿速率。十分适合不超过 32 平米的较小型房间。**

      实时湿度反馈

      实时湿度反馈

      数字显示屏以数字显示实时湿度反馈，并显示水位、计时器和模式指示。

      1 级防霉认证*

      设计用于抑制霉菌、真菌、藻类和细菌的生长和迁移。采用特殊的滤网材料，可抑制 99% 细菌的生长*。

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        不超过 32 平方米
        加湿速率
        200  毫升/小时
        推荐滤网使用寿命
        6  月
        噪音级别
        33  分贝

      • 功能

        NanoCloud 技术
        湿度传感器
        空气质量反馈
        数字
        风扇速度
        3
        模式
        自动和睡眠
        提醒功能
        1~9  小时

      • 重量和尺寸

        产品重量
        2.56  千克
        重量（含包装）
        3.68  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        220*220*350
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        280*280*400  毫米

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        频率
        50-60  赫兹
        电线长度
        1.5  米
        水箱
        2  升

      • 替换

        加湿器滤网
        FY3446：建议每 6 个月更换一次

      • 设计和外观

        颜色
        粉色
        控制面板类型
        按钮

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        2 年全球保修

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 抑制 99% 的细菌：由第三方实验室依据 GB 21551.2-2010 标准对滤芯进行抗细菌性能测试（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌），使用 24 小时后的结果表明，滤芯抗菌率 > 99%
          • 1 级防霉效果：由第三方实验室依据GB 21551.2-2010 标准在处理过的滤网上进行防霉等级测试（黑曲霉、土曲霉、多变拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉），使用28天后的结果表明，滤网达到一级防霉标准
          • 由第三方实验室依据ZD/172017标准测试：实验结果是基于测试机器在最大档位时，释放出20g的细菌菌液到一个密闭的30立方米实验舱所得。测试所用的细菌菌液是由无菌水和白色葡萄球(8032)配比而成；如果机器有空气过滤器，在实验前需被移除。空气中的细菌浓度取决于许多因素，如空气交换、房间大小和配置等。
          • 如果测试设备配有空气过滤网，则必须在实验之前将其拆除。（空气中细菌的浓度取决于很多因素，如空气流动情况、房间大小和配置。）
          • 可防止出现水渍和白色污染：由第三方实验室根据 DIN 44973、IUTA e.V， 在 3 小时内确定滴落在家具上的空气中液体成分/从家具上的液滴测定有无矿物质沉积。
          • 由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准，基于加湿率计算房间面积。
          • 据一篇 2018 年发表在学术期刊上有关“出色睡眠所需环境参数”的报告显示，人体感觉舒适的适宜相对湿度介于 40% 和 60% 之间，当湿度超出该范围时，会对睡眠造成负面影响。