畅享呼吸，安心入眠
飞利浦空气加湿器 2000 系列将湿润空气散布到干燥环境中，安静、卫生地为全屋带来舒适健康的空气。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦空气加湿器 2000 系列将湿润空气散布到干燥环境中，安静、卫生地为全屋带来舒适健康的空气。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*。 查看所有优势
由于水分子较小，它们向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试表明，NanoCloud 技术比超声波加湿器传播的细菌减少 99％*。
NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保出色的性能。设备吸入干燥空气，然后，将纯净纳米水分子添加到空气中，因此，湿润空气将散发到室内。它有助于保持肌肤水分并减少瘙痒（尤其是在冬季）。
凭借其 360° 设计，加湿器可将湿润空气均匀地散布到房间中，以防地板和表面上出现水渍。NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的风险，因此，可防止家具和其他表面上出现白色标记。
数字传感器每隔 3 秒监测一次空气湿度，并在必要时打开和关闭加湿器，从而确保湿度始终处于您所需的级别。
专用睡眠模式巧妙设计用于以较小噪音级别加湿空气，以确保加湿器整晚静音且高效地运行。
加湿设置可带来精确的湿度控制。选择 40%、50% 和 60% 的空气湿度，以享受出众舒适度。
飞利浦加湿器具有 3 档风扇速度，且在最高设置下具有 200 毫升/小时的加湿速率。十分适合不超过 32 平米的较小型房间。**
数字显示屏以数字显示实时湿度反馈，并显示水位、计时器和模式指示。
设计用于抑制霉菌、真菌、藻类和细菌的生长和迁移。采用特殊的滤网材料，可抑制 99% 细菌的生长*。
性能
功能
重量和尺寸
技术规格
替换
设计和外观
原产地
服务