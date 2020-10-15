2000 Series 空气加湿器
畅享呼吸，安心入眠
飞利浦空气加湿器 2000 系列将湿润空气散布到干燥环境中，安静、卫生地为全屋带来舒适健康的空气。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*。 查看所有优势
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畅享呼吸，安心入眠
以清洁的方式为干燥空气加湿，日夜营造舒适环境
- 覆盖范围高达 32 平方米
- 减少 99% 的细菌散布*
- 睡眠模式，静音运行
- 1 级防霉认证
NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*
由于水分子较小，它们向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试表明，NanoCloud 技术比超声波加湿器传播的细菌减少 99％*。
有助于保持肌肤水分，并减少瘙痒
NanoCloud 技术采用天然卫生的蒸发工艺，可确保出色的性能。设备吸入干燥空气，然后，将纯净纳米水分子添加到空气中，因此，湿润空气将散发到室内。它有助于保持肌肤水分并减少瘙痒（尤其是在冬季）。
纯净纳米分子不会留下白色标记或水渍
凭借其 360° 设计，加湿器可将湿润空气均匀地散布到房间中，以防地板和表面上出现水渍。NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的风险，因此，可防止家具和其他表面上出现白色标记。
每隔 3 秒自动检测一次湿度
数字传感器每隔 3 秒监测一次空气湿度，并在必要时打开和关闭加湿器，从而确保湿度始终处于您所需的级别。
睡眠模式：静音且高效地加湿空气
专用睡眠模式巧妙设计用于以较小噪音级别加湿空气，以确保加湿器整晚静音且高效地运行。
3 级湿度设置可确保提供理想的加湿范围 40-60%
加湿设置可带来精确的湿度控制。选择 40%、50% 和 60% 的空气湿度，以享受出众舒适度。
采用时尚的设计，适用于不超过 32 平方米的较大空间
飞利浦加湿器具有 3 档风扇速度，且在最高设置下具有 200 毫升/小时的加湿速率。十分适合不超过 32 平米的较小型房间。**
实时湿度反馈
数字显示屏以数字显示实时湿度反馈，并显示水位、计时器和模式指示。
1 级防霉认证*
设计用于抑制霉菌、真菌、藻类和细菌的生长和迁移。采用特殊的滤网材料，可抑制 99% 细菌的生长*。
技术规格
-
功能
- 空气质量反馈
-
数字
- 湿度传感器
-
是
- 模式
-
自动和睡眠
- 风扇速度
-
3
- 提醒功能
-
1~9
hour(s)
- NanoCloud 技术
-
是
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 功率
-
16
W
- 电线长度
-
1.5
m
- 电压
-
220-240
V
- 频率
-
50-60
Hz
- 水箱
-
2
l
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
280*280*400
mm
- 产品重量
-
2.56
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
-
220*220*350
- 重量（含包装）
-
3.68
kg
-
设计和修整
- 颜色
-
黑色和红棕色
- 控制面板类型
-
按钮
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
替换
- 加湿器滤网
-
FY3446：建议每 6 个月更换一次
-
性能
- 加湿速率
-
200
ml/h
- 推荐过滤网使用寿命
-
6
mon
- 噪音级别
-
33
dB
- 房间面积
-
Up to 32m2
- 抑制 99% 的细菌：由第三方实验室依据 GB 21551.2-2010 标准对滤芯进行抗细菌性能测试（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌），使用 24 小时后的结果表明，滤芯抗菌率 > 99%
- 1 级防霉效果：由第三方实验室依据GB 21551.2-2010 标准在处理过的滤网上进行防霉等级测试（黑曲霉、土曲霉、多变拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉），使用28天后的结果表明，滤网达到一级防霉标准
- 由第三方实验室依据ZD/172017标准测试：实验结果是基于测试机器在最大档位时，释放出20g的细菌菌液到一个密闭的30立方米实验舱所得。测试所用的细菌菌液是由无菌水和白色葡萄球(8032)配比而成；如果机器有空气过滤器，在实验前需被移除。空气中的细菌浓度取决于许多因素，如空气交换、房间大小和配置等。
- 可防止出现水渍和白色污染：由第三方实验室根据 DIN 44973、IUTA e.V， 在 3 小时内确定滴落在家具上的空气中液体成分/从家具上的液滴测定有无矿物质沉积。
- 可防止出现水渍和白色污染：在 3 小时内，确定滴落在家具上的空气中的液体的成分。独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。
- 由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准，基于加湿率计算房间面积。
- 据一篇 2018 年发表在学术期刊上有关“出色睡眠所需环境参数”的报告显示，人体感觉舒适的适宜相对湿度介于 40% 和 60% 之间，当湿度超出该范围时，会对睡眠造成负面影响。
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