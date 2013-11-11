搜索词

  • 持久享受健康的空气 持久享受健康的空气 持久享受健康的空气

    Genuine replacement filter 纳米云旋转式加湿滤网

    HU4136/00

    持久享受健康的空气

    原装 Philips 加湿机芯非常适合您的设备，可确保始终如一的高性能。它采用 NanoCloud 技术，能产生纳米级的纯水蒸气分子并加湿空气，抑菌率高达 99%。

    查看所有优势

    Genuine replacement filter 纳米云旋转式加湿滤网

    相似产品

    See all 过滤网和附件

    兼容产品

    在哪可以找到我的型号？
    查找我的产品编号
    在哪里可以找到我的产品编号？
    找到符合以下条件的产品 未找到符合以下条件的产品

    持久享受健康的空气

    采用 NanoCloud 技术，实现健康卫生的加湿效果

    • NanoCloud 技术
    • 减少高达 99% 的细菌
    NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)

    NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)

    独特的 NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，可产生纯净的水蒸气。由于体积小巧，细菌或者残留物难以附着 - 加湿空气时可比标准超声波加湿器减少高达 99% 的细菌 (1)。

    飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作

    飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作

    我们的空气过滤网在出厂前经过一套强制且严格的检测测试。它们经过严格的寿命和耐久性测试，可全天候持续运行，以便在其整个使用寿命期间为您的 Philips 加湿器提供最佳性能。

    完美契合，始终如一的高性能

    完美契合，始终如一的高性能

    使用原装 Philips 纳米云旋转式加湿滤网更换过滤网可以确保空气加湿器具有持久、高效性能。它专门用于所列设备以确保其完全适合设备并让设备正常运转。

    技术规格

    • 物流信息

      原产地
      中国

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      60*195*14  mm
      产品重量
      0.043  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      128*168*40 mm
      重量（含包装）
      0.105  kg
      彩盒重量（含产品）
      0.098  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      140x190x60  mm
      颜色
      白色

    • 替换件

      加湿过滤网
      适用于飞利浦空气加湿器 HU4706

    • 性能

      细菌过滤
      减少高达 99% 的细菌 (1)
      过滤网
      纳米云旋转式加湿滤网

    • 兼容性

      适用型号
      • HU4706/01
      • HU4706/03
      • HU4706/11
      • HU4706/70

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • (1) 由独立实验室测试，与不含减少细菌传播的额外技术的标准超声波加湿器模块进行对比

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。