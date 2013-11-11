Genuine replacement filter 纳米云旋转式加湿滤网
持久享受健康的空气
原装 Philips 加湿机芯非常适合您的设备，可确保始终如一的高性能。它采用 NanoCloud 技术，能产生纳米级的纯水蒸气分子并加湿空气，抑菌率高达 99%。 查看所有优势
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Genuine replacement filter 纳米云旋转式加湿滤网
持久享受健康的空气
采用 NanoCloud 技术，实现健康卫生的加湿效果
- NanoCloud 技术
- 减少高达 99% 的细菌
NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)
独特的 NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，可产生纯净的水蒸气。由于体积小巧，细菌或者残留物难以附着 - 加湿空气时可比标准超声波加湿器减少高达 99% 的细菌 (1)。
飞利浦过滤网可确保您的设备高效工作
我们的空气过滤网在出厂前经过一套强制且严格的检测测试。它们经过严格的寿命和耐久性测试，可全天候持续运行，以便在其整个使用寿命期间为您的 Philips 加湿器提供最佳性能。
完美契合，始终如一的高性能
使用原装 Philips 纳米云旋转式加湿滤网更换过滤网可以确保空气加湿器具有持久、高效性能。它专门用于所列设备以确保其完全适合设备并让设备正常运转。
技术规格
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物流信息
- 原产地
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中国
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
60*195*14
mm
- 产品重量
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0.043
kg
- 产品尺寸（长x宽x高）
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128*168*40 mm
- 重量（含包装）
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0.105
kg
- 彩盒重量（含产品）
-
0.098
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
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140x190x60
mm
- 颜色
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白色
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替换件
- 加湿过滤网
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适用于飞利浦空气加湿器 HU4706
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性能
- 细菌过滤
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减少高达 99% 的细菌 (1)
- 过滤网
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纳米云旋转式加湿滤网
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兼容性
- 适用型号
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HU4706/01
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HU4706/03
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HU4706/11
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HU4706/70
- (1) 由独立实验室测试，与不含减少细菌传播的额外技术的标准超声波加湿器模块进行对比
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