安全卫生，无白色污染*，不会打湿桌面

本款飞利浦空气加湿器提供采用 NanoCloud 技术的 3 重先进蒸发系统。第 1 重：加湿器上的吸收性过滤网在吸收干燥空气时，可滤除头发/宠物毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重：采用 NanoCloud 技术的先进蒸发系统通过向空气中加入水分子来加湿空气，不会携带任何细菌或水垢。第 3 重：健康空气以恒定的速度从加湿器中吹出，向您家中提供舒适健康的湿润空气，不会形成水雾。