空气加湿器
长久保护,持久健康
飞利浦空气加湿器可以最高效率和卫生标准来抵抗干燥空气。与超声波加湿器相比，它可减少 99% 的细菌散布。没有白色灰尘*或弄湿桌面。 查看所有优势
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长久保护,持久健康
采用NanoCloud加湿技术
安全卫生，无白色污染*，不会打湿桌面
本款飞利浦空气加湿器提供采用 NanoCloud 技术的 3 重先进蒸发系统。第 1 重：加湿器上的吸收性过滤网在吸收干燥空气时，可滤除头发/宠物毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重：采用 NanoCloud 技术的先进蒸发系统通过向空气中加入水分子来加湿空气，不会携带任何细菌或水垢。第 3 重：健康空气以恒定的速度从加湿器中吹出，向您家中提供舒适健康的湿润空气，不会形成水雾。
在您周围均匀散布湿润空气
在您周围均匀散布湿润空气。让您在家中和办公场所呼吸到健康的湿润空气，让肌肤倍感舒适。
两种加湿速度让您在安静和标准加湿之间选择
在安静和标准加湿之间选择，体现出众灵活性。
现代化的设计极易清洁
清洁加湿器的内部和外部（尤其是水箱）从未如此简单。
注水方便的水箱
可通过 2 种方式为水箱注水，您可以取下水箱顶盖，用杯子向里面注水，或者取出水箱，到家中最近的水龙头下接水。
加湿器的水耗尽时将自动关闭
当水箱为空并且需要加水时，健康空气智能锁将关闭加湿器。
技术规格
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设计规格
- 颜色
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金色
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物流信息
- 原产地
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中国
- EAN F 彩盒（中国大陆）
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2341073330 69 3
- 12NC（中国大陆）
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4706 883 03710
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技术规格
- 电压
-
220-240
V
- 额定功率
-
14
W
- 水箱容量
-
1.3
l
- 噪音级别
-
27 - 40
dB
- 操作时间
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8
hour(s)
- 加湿量
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150
ml/h
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重量和尺寸
- 产品重量
-
1.36
kg
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
162 x 198 x 308
mm
- 彩盒重量（含产品）
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1.72
kg
- 彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
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355 x 225 x 225
mm
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替换
- 加湿过滤网
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请每使用 3 个月更换一次 HU4136
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