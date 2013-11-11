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    空气加湿器

    HU4706/03

    长久保护,持久健康

    飞利浦空气加湿器可以最高效率和卫生标准来抵抗干燥空气。与超声波加湿器相比，它可减少 99% 的细菌散布。没有白色灰尘*或弄湿桌面。

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    空气加湿器

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    长久保护,持久健康

    采用NanoCloud加湿技术

    • 安全洁净
    • 桌面
    安全卫生，无白色污染*，不会打湿桌面

    安全卫生，无白色污染*，不会打湿桌面

    本款飞利浦空气加湿器提供采用 NanoCloud 技术的 3 重先进蒸发系统。第 1 重：加湿器上的吸收性过滤网在吸收干燥空气时，可滤除头发/宠物毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重：采用 NanoCloud 技术的先进蒸发系统通过向空气中加入水分子来加湿空气，不会携带任何细菌或水垢。第 3 重：健康空气以恒定的速度从加湿器中吹出，向您家中提供舒适健康的湿润空气，不会形成水雾。

    在您周围均匀散布湿润空气

    在您周围均匀散布湿润空气

    在您周围均匀散布湿润空气。让您在家中和办公场所呼吸到健康的湿润空气，让肌肤倍感舒适。

    两种加湿速度让您在安静和标准加湿之间选择

    两种加湿速度让您在安静和标准加湿之间选择

    在安静和标准加湿之间选择，体现出众灵活性。

    现代化的设计极易清洁

    现代化的设计极易清洁

    清洁加湿器的内部和外部（尤其是水箱）从未如此简单。

    注水方便的水箱

    注水方便的水箱

    可通过 2 种方式为水箱注水，您可以取下水箱顶盖，用杯子向里面注水，或者取出水箱，到家中最近的水龙头下接水。

    加湿器的水耗尽时将自动关闭

    当水箱为空并且需要加水时，健康空气智能锁将关闭加湿器。

    技术规格

    • 设计规格

      颜色
      金色

    • 物流信息

      原产地
      中国
      EAN F 彩盒（中国大陆）
      2341073330 69 3
      12NC（中国大陆）
      4706 883 03710

    • 技术规格

      电压
      220-240  V
      额定功率
      14  W
      水箱容量
      1.3  l
      噪音级别
      27 - 40  dB
      操作时间
      8  hour(s)
      加湿量
      150  ml/h

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.36  kg
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      162 x 198 x 308  mm
      彩盒重量（含产品）
      1.72  kg
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      355 x 225 x 225  mm

    • 替换

      加湿过滤网
      请每使用 3 个月更换一次 HU4136

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