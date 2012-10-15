Series 2000 空气加湿器
畅享呼吸，安心入眠
让您家里充满舒适怡人的干净空气。采用 NanoCloud 技术的加湿器不会产生白雾，也不会形成积水，并且可以减少高达 99% 的细菌 (1)。配有智能传感器，并且湿气均匀扩散，可让您的整个房间达到理想湿度。 查看所有优势
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畅享呼吸，安心入眠
给干燥的空气加湿并自动调节
- 加湿面积高达 25 平方米
- 220 毫米/小时的加湿速率
- 减少高达 99% 的细菌
- 自动湿度设置
NanoCloud 技术可减少高达 99% 的细菌 (1)
独特的 NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，可产生纯净的水蒸气。NanoCloud 的超细薄雾肉眼看不到，并且使细菌极难生存或者残留物难以附着 - 加湿空气时可比标准超声波加湿器减少高达 99% 的细菌。(1)
为高达 25 平方米面积的空间高效加湿 (3)
3 种风扇速度和自动设置可满足您想要的性能和舒适度。输出高达 220 毫升/小时，可有效加湿高达 25 平方米面积的任何空间。(2,3)
在您的整个房间内实现均匀且高效的循环
360 度喷雾器可在整个房间内均匀扩散加湿的空气。超细 NanoCloud 蒸汽可携带更多水分并防止过度饱和，尤其可在较大空间内高效加湿。
自动加湿，3 种设置
智能湿度传感器可监测空气并自动调节，以便保持您最想要的湿度级别：40%、50%、60%。水位警示可提醒您何时需要给水箱重新注水，并在水耗尽时自动关闭加湿器。
带实时反馈的数字显示屏
数字显示屏可实时报告湿度，还有额外的指示器可显示水位、提醒和模式。
不会产生白雾或形成积水 (4)
NanoCloud 的隐形薄雾不会产生白雾，也不会在您的房间留下积水 (4)。超声波加湿器形成的较大水滴可能会打湿周围物品并含有矿物质，从而在附近的表面留下白色残留物。NanoCloud 颗粒极小，以至于无法包含矿物质，可有效防止残留和染色。
安全高效且完全天然 (5)
NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，广泛认为是一种安全卫生且高效的加湿方法。没有使用离子、化学物质或臭氧 (5)，也没有加热水，因此不存在灼伤风险。
睡眠模式，整晚静音运行
睡眠模式可最大限度降低噪声水平，整晚静音且高效运行。
智能设计，操作简易
大水箱可支持数小时不间断加湿。重新注水十分简单，打开顶盖即可注水。易于清洁的设计有助于加湿器养护，让您家中保持空气干净卫生。
技术规格
-
设计规格
- 颜色
-
白色和牡蛎金属色
- AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
-
249*249*339
mm
-
技术规格
- 建议房间大小
-
25
m²
- 电压
-
220-240
V
- 水箱容量
-
2
l
- 噪音级别
-
在静音模式下低至 26 分贝
dB
- 操作时间
-
8
hour(s)
- 空气质量感应器
-
湿度传感器
- 加湿量
-
220
ml/h
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
249*249*339
mm
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
310*310*405
mm
- 产品重量
-
3.05
kg
- 重量（含包装）
-
4.33
kg
- 颜色
-
白色和牡蛎金属色
- 水箱
-
2升
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
-
替换
- 加湿过滤网
-
每 6 个月更换一次 FY2401
-
可用性
- 模式
-
自动和睡眠
- 手动速度设置
-
1、2、3
- 湿度设置
-
40%、50%、60%
- 电线长度
-
1.6 米
- 提醒功能
-
1、4、8 小时
- 水箱自主控制时间 (6)
-
13 小时
-
节能
- 待机功耗
-
< 0.5 瓦
- 电压
-
220 V
- 最大功耗
-
18 W
-
更换过滤网
- 加湿器滤网
-
FY2401 - 长达 6 个月
-
性能
- 加湿速率 (2)
-
220 毫升/小时
- 加湿适用面积 (3)
-
覆盖范围高达 25 平方米
- 空气质量反馈
-
数字
- 湿度传感器
-
是
- NanoCloud 技术 (1)
-
减少高达 99% 的细菌
- (1) 由独立实验室测试，与不含减少细菌传播的额外技术的标准超声波加湿器模块进行对比
- (2) 经过第三方实验室 GB/T 23332-2018 测试。23±2°C 的初始温度和 30±2% RH 的相对湿度
- (3) 根据第三方实验室据 GB/T 23332-2018 测试的加湿性能，使用 AHAM HU-1-2016 第 7.3 条进行计算
- (4) 根据 DIN 44973、IUTA e.V.，经过第三方实验室测试 3 小时内的家具上矿物沉积。
- (5) 经过第三方实验室 GB 21551.3-2010 测试。臭氧、TVOC、PM10 和 UV 强度低于限值。
- (6) 计算值基于水箱注满 2 升水，以速度 1 运行，加湿速率为 150 毫升/小时的条件得出。
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