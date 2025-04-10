搜索词

  • 让您呼吸到更健康、更清新的空气 让您呼吸到更健康、更清新的空气 让您呼吸到更健康、更清新的空气

    空气加湿器 5000 系列

    HU5710/10

    让您呼吸到更健康、更清新的空气

    搭载 NanoCloud 技术，实现卫生加湿，有效对抗干燥不适。精心设计只为守护您和家人健康，避免吸入有害细菌；更能悦享香薰、氛围灯与智能应用程序操控，体验全方位舒适感受。

    查看所有优势

    空气加湿器 5000 系列

    相似产品

    See all 增湿器

    让您呼吸到更健康、更清新的空气

    卫生加湿

    • 有效提升最佳湿度水平
    • 卫生加湿，采用 NanoCloud 技术
    • 根据您的心情营造舒适氛围
    • 使用方便，智能控制
    有助于消除空气干燥症状

    有助于消除空气干燥症状

    均衡的湿度有助于改善空气质量 (1)。这款加湿器可舒缓干燥空气带来的不适，如影响皮肤、嘴唇、鼻腔和眼睛的干燥，以及喉咙不适、鼻塞和静电。此外，它还有助于保持室内植物水分充足，营造更健康的家居环境。

    400 毫升/小时，适用于面积达 56 平方米的房间

    400 毫升/小时，适用于面积达 56 平方米的房间

    3 档风扇速度和自动设置可确保您享受到选择的性能和舒适度。每小时释放量高达 400 毫升，轻松满足 56 平方米空间内的加湿需求。(2,3)

    连续加湿长达 37 小时

    连续加湿长达 37 小时

    只需极少的续水量，即可舒适地呼吸。加大号 4.5 升储水器可连续使用长达 37 小时，为您提供方便。享受舒适氛围，减少打扰。

    最多可减少 99% 的细菌：婴幼儿房间的理想选择

    最多可减少 99% 的细菌：婴幼儿房间的理想选择

    没有其他技术能比飞利浦 NanoCloud 向空气中释放更清洁的水蒸气。其超细水雾极难附着细菌。与标准超声波加湿器 (4) 相比，该加湿器可减少高达 99% 的细菌释放，是婴儿房的理想解决方案，可安心使用自来水。

    不会在地板和家具上留下白色灰尘或水渍

    不会在地板和家具上留下白色灰尘或水渍

    NanoCloud 的隐形薄雾不会产生白雾，也不会留下积水 (5)。超声波加湿器形成的较大水滴可能会打湿周围环境并含有矿物质，因此会在附近的表面留下白色残留物。NanoCloud 颗粒极小，以至于无法包含矿物质，可有效防止残留和污迹。

    带有抑菌涂层的滤网

    带有抑菌涂层的滤网

    NanoCloud 的水合滤网专为防止霉菌和细菌的生长和迁移而研发。特殊的涂层材料能有效抑制 99% 的细菌生长，并通过了一级防霉认证 (6,7)。

    QuickDry 模式可更快地干燥滤网（专利申请中）

    QuickDry 模式可更快地干燥滤网（专利申请中）

    智能 QuickDry 模式（专利申请中）可防止湿气积聚，不给微生物可乘之机。它利用风力加快滤网的干燥速度，并在滤网干燥后，通过传感器关闭设备。结果如何？ 滤网维护更卫生，使用寿命更长。

    添加您自己的精油，享受舒缓的芳香疗法

    添加您自己的精油，享受舒缓的芳香疗法

    加湿器自带香薰功能，让您尽享芳疗益处。水雾融合您偏爱的精油香气，全面提升身心舒适度。

    炫彩氛围灯效，随光焕变意境，轻松升级空间格调

    炫彩氛围灯效，随光焕变意境，轻松升级空间格调

    无论您偏爱温暖柔光以放松身心，还是青睐明亮活力的光效来唤醒能量，这款加湿器都能通过氛围灯光随心调节情境，让每一刻都拥有最相宜的光影相伴。

    睡眠模式、安静运行（最大 34 分贝 (A)）和夜灯

    睡眠模式、安静运行（最大 34 分贝 (A)）和夜灯

    舒湿入眠，晨起焕活。睡眠模式确保夜间安静高效运行，开启助眠夜灯模式，享受安眠时光。

    使用飞利浦智慧家应用程序轻松解锁智能功能。

    使用飞利浦智慧家应用程序轻松解锁智能功能。

    无论您在家还是外出，这款智能加湿器都归您随心掌控。Air+ 应用程序为您提供智能体验，您可以调整湿度设置、选择最佳照明模式以及设置定时器和时间表。随时随地掌控一切。

    水箱顶部和侧面均可注水，使用更轻松

    水箱顶部和侧面均可注水，使用更轻松

    我们的双选设计让加水变得轻松无负担。您既可以取下顶盖来加水，也可以利用侧面注水功能，在设备运行时加水。轻松保持舒适体验。

    技术规格

    • 普通参数

      产品类型
      加湿器
      技术
      蒸发加湿
      颜色
      白色/银色
      主要材料
      塑料
      互联网连接
      Wi-Fi 范围
      2.4 吉赫兹
      水箱容量
      4.5 升

    • 技术规格

      湿度传感器
      最低音量
      34 分贝 (A)
      最大声量
      48 分贝 (A)

    • 性能

      运行时间
      37 小时
      加湿速率
      400 毫升/小时
      最大房间面积
      56 平方米

    • 可用性

      电线长度
      1.5 米
      模式
      自动模式、睡眠模式
      设置速度
      睡眠、中、高
      湿度设置
      30-70%（以 5% 为单位）
      时间控制
      1~12 小时
      空气质量反馈
      数字
      接口
      触摸、数字、LED

    • 安全功能

      自动关闭
      水箱充满提醒

    • 重量和尺寸

      产品高度
      378 毫米
      产品净重
      2.065 千克
      产品宽度
      233 毫米
      产品长度
      230 毫米
      包装长度
      271 毫米
      包装宽度
      279 毫米
      包装高度
      428 毫米
      包装重量
      2.992 千克

    • 能效等级

      待机功耗
      <0.7 瓦
      电压
      220 伏
      最大功率
      14.1 瓦

    • 维护

      保修
      2 年
      滤芯使用寿命
      长达 6 个月

    • 兼容性

      随附附件 1
      加湿过滤网
      随附附件 2
      芳香填充垫（3 个）
      相关配件 1
      加湿滤网 (FY5035)
      相关配件 2
      芳香填充垫 (FY5100)

    • 原产地

      产地
      中国

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • (1) Wolkoff, P. (2018)《室内空气湿度、空气质量与健康--综述》。Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376-390.
    • (2) 经第三方实验室根据 GB/T 23332-2018 标准测试。初始温度 23±2°C，相对湿度 30±2%。
    • (3) 根据第三方实验室据 GB/T 23332-2018 测试的加湿性能，使用 AHAM HU-1-2016 第 7.3 条进行计算。
    • (4) 经独立实验室测试，与不采用减少细菌传播的额外技术的标准超声波加湿器模块相比
    • (5) 根据 DIN 44973、CAS TESTING 测试，由第三方实验室测试 3 小时内的家具上矿物沉积。
    • (6) 由具备资质的第三方实验室按照 GB 21551.2-2010 标准测试，在运行 24 小时后，经过处理的滤网的抑菌率（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）超过 99%。
    • (7) 1 级防霉效果：由经认证的第三方实验室在处理过的滤网上检测霉菌（黑曲霉、土曲霉、多变拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉），条件是指进行的抗霉性测试。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。