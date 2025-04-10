空气加湿器 5000 系列
让您呼吸到更健康、更清新的空气
搭载 NanoCloud 技术，实现卫生加湿，有效对抗干燥不适。精心设计只为守护您和家人健康，避免吸入有害细菌；更能悦享香薰、氛围灯与智能应用程序操控，体验全方位舒适感受。 查看所有优势
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让您呼吸到更健康、更清新的空气
卫生加湿
- 有效提升最佳湿度水平
- 卫生加湿，采用 NanoCloud 技术
- 根据您的心情营造舒适氛围
- 使用方便，智能控制
有助于消除空气干燥症状
均衡的湿度有助于改善空气质量 (1)。这款加湿器可舒缓干燥空气带来的不适，如影响皮肤、嘴唇、鼻腔和眼睛的干燥，以及喉咙不适、鼻塞和静电。此外，它还有助于保持室内植物水分充足，营造更健康的家居环境。
400 毫升/小时，适用于面积达 56 平方米的房间
3 档风扇速度和自动设置可确保您享受到选择的性能和舒适度。每小时释放量高达 400 毫升，轻松满足 56 平方米空间内的加湿需求。(2,3)
连续加湿长达 37 小时
只需极少的续水量，即可舒适地呼吸。加大号 4.5 升储水器可连续使用长达 37 小时，为您提供方便。享受舒适氛围，减少打扰。
最多可减少 99% 的细菌：婴幼儿房间的理想选择
没有其他技术能比飞利浦 NanoCloud 向空气中释放更清洁的水蒸气。其超细水雾极难附着细菌。与标准超声波加湿器 (4) 相比，该加湿器可减少高达 99% 的细菌释放，是婴儿房的理想解决方案，可安心使用自来水。
不会在地板和家具上留下白色灰尘或水渍
NanoCloud 的隐形薄雾不会产生白雾，也不会留下积水 (5)。超声波加湿器形成的较大水滴可能会打湿周围环境并含有矿物质，因此会在附近的表面留下白色残留物。NanoCloud 颗粒极小，以至于无法包含矿物质，可有效防止残留和污迹。
带有抑菌涂层的滤网
NanoCloud 的水合滤网专为防止霉菌和细菌的生长和迁移而研发。特殊的涂层材料能有效抑制 99% 的细菌生长，并通过了一级防霉认证 (6,7)。
QuickDry 模式可更快地干燥滤网（专利申请中）
智能 QuickDry 模式（专利申请中）可防止湿气积聚，不给微生物可乘之机。它利用风力加快滤网的干燥速度，并在滤网干燥后，通过传感器关闭设备。结果如何？ 滤网维护更卫生，使用寿命更长。
添加您自己的精油，享受舒缓的芳香疗法
加湿器自带香薰功能，让您尽享芳疗益处。水雾融合您偏爱的精油香气，全面提升身心舒适度。
炫彩氛围灯效，随光焕变意境，轻松升级空间格调
无论您偏爱温暖柔光以放松身心，还是青睐明亮活力的光效来唤醒能量，这款加湿器都能通过氛围灯光随心调节情境，让每一刻都拥有最相宜的光影相伴。
睡眠模式、安静运行（最大 34 分贝 (A)）和夜灯
舒湿入眠，晨起焕活。睡眠模式确保夜间安静高效运行，开启助眠夜灯模式，享受安眠时光。
使用飞利浦智慧家应用程序轻松解锁智能功能。
无论您在家还是外出，这款智能加湿器都归您随心掌控。Air+ 应用程序为您提供智能体验，您可以调整湿度设置、选择最佳照明模式以及设置定时器和时间表。随时随地掌控一切。
水箱顶部和侧面均可注水，使用更轻松
我们的双选设计让加水变得轻松无负担。您既可以取下顶盖来加水，也可以利用侧面注水功能，在设备运行时加水。轻松保持舒适体验。
专为轻松清洁而设计
这款加湿器的设计让清洁变得毫不费力。其表面光滑，部件易于触及，便于快速且轻松地进行维护。
技术规格
-
普通参数
- 产品类型
-
加湿器
- 技术
-
蒸发加湿
- 颜色
-
炭灰色/银色
- 主要材料
-
塑料
- 互联网连接
-
是
- Wi-Fi 范围
-
2.4 吉赫兹
- 水箱容量
-
4.5 升
-
技术规格
- 湿度传感器
-
是
- 最低音量
-
34 分贝 (A)
- 最大声量
-
48 分贝 (A)
-
性能
- 运行时间
-
37 小时
- 加湿速率
-
400 毫升/小时
- 最大房间面积
-
56 平方米
-
可用性
- 电线长度
-
1.5 米
- 模式
-
自动模式、睡眠模式
- 设置速度
-
睡眠、中、高
- 湿度设置
-
30-70%（以 5% 为单位）
- 时间控制
-
1~12 小时
- 空气质量反馈
-
数字
- 接口
-
触摸、数字、LED
-
安全功能
- 自动关闭
-
是
- 水箱充满提醒
-
是
-
重量和尺寸
- 产品高度
-
378 毫米
- 产品净重
-
2.065 千克
- 产品宽度
-
233 毫米
- 产品长度
-
230 毫米
- 包装长度
-
271 毫米
- 包装宽度
-
279 毫米
- 包装高度
-
428 毫米
- 包装重量
-
2.992 千克
-
能效等级
- 待机功耗
-
<0.7 瓦
- 电压
-
220 伏
- 最大功率
-
14.1 瓦
-
维护
- 保修
-
2 年
- 滤芯使用寿命
-
长达 6 个月
-
兼容性
- 随附附件 1
-
加湿过滤网
- 随附附件 2
-
芳香填充垫（3 个）
- 相关配件 1
-
加湿滤网 (FY5035)
- 相关配件 2
-
芳香填充垫 (FY5100)
-
原产地
- 产地
-
中国
- (1) Wolkoff, P. (2018)《室内空气湿度、空气质量与健康--综述》。Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376-390.
- (2) 经第三方实验室根据 GB/T 23332-2018 标准测试。初始温度 23±2°C，相对湿度 30±2%。
- (3) 根据第三方实验室据 GB/T 23332-2018 测试的加湿性能，使用 AHAM HU-1-2016 第 7.3 条进行计算。
- (4) 经独立实验室测试，与不采用减少细菌传播的额外技术的标准超声波加湿器模块相比
- (5) 根据 DIN 44973、CAS TESTING 测试，由第三方实验室测试 3 小时内的家具上矿物沉积。
- (6) 由具备资质的第三方实验室按照 GB 21551.2-2010 标准测试，在运行 24 小时后，经过处理的滤网的抑菌率（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）超过 99%。
- (7) 1 级防霉效果：由经认证的第三方实验室在处理过的滤网上检测霉菌（黑曲霉、土曲霉、多变拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉），条件是指进行的抗霉性测试。
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