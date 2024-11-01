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    Sonicare Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Oral Irrigator

    HX3826/31

    Sonicare Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Oral Irrigator

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    Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

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    独特的 X 形 Quad Stream 尖端将水流分为 4 股水柱，可以清洁到牙缝和牙龈线的更多部位。无需使用麻烦的牙线，即可实现更快速更深层的清洁。

    脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

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    水的轻柔脉冲让您可以连续清洁，在深层清洁模式下逐一清洁各个牙齿。

    2 种洁牙模式、3 种强度

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    选择最适合您的洁牙模式。清洁模式可以连续冲洗，适于高效的日常清洁。深层清洁脉冲适于更彻底的清洁。强度等级可以调节，令您倍感舒适。

    完全清洁只需 60 秒

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    使用 360 度旋转的喷嘴，本设备可以往任意方向前进，到达难以触及的部位。从开始到结束只需 60 秒，即可完成 360° 彻底清洁。

    注水方便的 250 毫升盛水箱

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    盛水箱容量为 250 毫升，容纳的水足够用于建议的 60 秒清洁。只需转动、取出机身或者通过侧面的注水口即可轻松注水。

    轻松掌握

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    只需对准、按下并清洁，即可高效洁牙。将洁牙头对准牙缝和牙龈线，让 Power Flosser 自动为您洁牙！

    用于局部清洁的标准头

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    单股水流的标准头在需要时可以增加压力，便于局部清洁和清除食物残渣。

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