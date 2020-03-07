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  • 清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑* 清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑* 清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

    Philips Sonicare Power Flosser 7000 冲牙器

    HX3911/41

    清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

    享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。

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    Philips Sonicare Power Flosser 7000 冲牙器

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    清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

    毫不费力，深层清洁

    • Quad Stream 技术
    • 静音设计
    • 脉冲波引导您操作
    Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

    Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

    X 形水流可覆盖更多的表面积，相比手动使用牙线清洁的更快速，更深层，毫不费力。

    4 种牙线清洁模式、10 种强度

    4 种牙线清洁模式、10 种强度

    尽享根据您需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流，实现日常出色清洁效果；深度清洁使用出众脉冲，旨在更彻底地清洁；敏感模式更轻柔，适合敏感牙龈；按摩模式可舒缓和刺激牙龈。在您需要时，可随时使用 LED 指示灯显示作为指示，调整强度，达到您所需的舒适度。

    Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围

    Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围

    为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。

    用于敏感牙龈的舒适型喷嘴

    用于敏感牙龈的舒适型喷嘴

    想要呵护敏感牙龈？卡入舒适型喷嘴，然后沿着牙龈轻轻引导软质橡胶尖端。

    标准喷嘴，用于定期清洁

    标准喷嘴，用于定期清洁

    使用标准喷嘴进行定期清洁。它使用单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。

    简易磁性底座，带自动关闭功能

    简易磁性底座，带自动关闭功能

    用完后，只需将手柄放回简易磁性底座即可，手柄会自动从暂停状态切换到关闭状态。

    注水方便的 600 毫升盛水箱

    注水方便的 600 毫升盛水箱

    600 毫升盛水箱带易于翻盖的盖子，盛水量足以用于一次清洁。如需注水，只需将其拉出，注水，然后再扣回。

    脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

    柔和的水流脉冲引导您逐一清洁各个牙齿，确保不会错过任何部位。

    静音，效果出众，免打扰他人

    专为贴心清洁而设计，免打扰他人，即可获得出色效果。

    小型喷嘴盒

    将额外喷嘴存放在我们的小型时尚喷嘴盒中，保持卫生。

    技术规格

    • 功率

      电压
      多电压充电器

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      喷嘴附件
      轻松卡入和取下

    • 性能

      清洁
      60-90 秒内清洁整个口腔

    • 包含

      F1 标准喷嘴
      1
      F3 Quad Stream 喷嘴
      2
      F2 舒适型喷嘴
      1
      Power Flosser
      1
      喷嘴存储盒
      1

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      深层清洁+
      实现舒爽的深层清洁
      按摩
      舒爽按摩
      强度
      10
      敏感
      温和地清洁牙齿和牙龈

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      • 清除多达 99.9% 的牙菌斑*
      • 清除多达 2 倍的牙菌斑**
      牙龈健康
      2 周内改善**

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    • 实验室研究结果显示可清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑。实际口腔效果可能有所不同。
    • *使用手动牙刷时将 Quad Stream 尖端置于档位 8。效果可能会因人而异。

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