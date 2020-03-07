Philips Sonicare Power Flosser 7000 冲牙器
清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare Power Flosser 7000 冲牙器
清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
毫不费力，深层清洁
- Quad Stream 技术
- 静音设计
- 脉冲波引导您操作
Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果
X 形水流可覆盖更多的表面积，相比手动使用牙线清洁的更快速，更深层，毫不费力。
4 种牙线清洁模式、10 种强度
尽享根据您需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流，实现日常出色清洁效果；深度清洁使用出众脉冲，旨在更彻底地清洁；敏感模式更轻柔，适合敏感牙龈；按摩模式可舒缓和刺激牙龈。在您需要时，可随时使用 LED 指示灯显示作为指示，调整强度，达到您所需的舒适度。
Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围
为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。
用于敏感牙龈的舒适型喷嘴
想要呵护敏感牙龈？卡入舒适型喷嘴，然后沿着牙龈轻轻引导软质橡胶尖端。
标准喷嘴，用于定期清洁
使用标准喷嘴进行定期清洁。它使用单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。
简易磁性底座，带自动关闭功能
用完后，只需将手柄放回简易磁性底座即可，手柄会自动从暂停状态切换到关闭状态。
注水方便的 600 毫升盛水箱
600 毫升盛水箱带易于翻盖的盖子，盛水量足以用于一次清洁。如需注水，只需将其拉出，注水，然后再扣回。
脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿
柔和的水流脉冲引导您逐一清洁各个牙齿，确保不会错过任何部位。
静音，效果出众，免打扰他人
专为贴心清洁而设计，免打扰他人，即可获得出色效果。
小型喷嘴盒
将额外喷嘴存放在我们的小型时尚喷嘴盒中，保持卫生。
技术规格
-
功率
- 电压
-
多电压充电器
-
服务
- 保修
-
2 年全球保修
-
操作简易
- 把手
-
设计纤巧，符合人体工学
- 喷嘴附件
-
轻松卡入和取下
-
性能
- 清洁
-
60-90 秒内清洁整个口腔
-
包含
- F1 标准喷嘴
-
1
- F3 Quad Stream 喷嘴
-
2
- F2 舒适型喷嘴
-
1
- Power Flosser
-
1
- 喷嘴存储盒
-
1
-
模式
- 清洁
-
实现卓越的每日清洁
- 深层清洁+
-
实现舒爽的深层清洁
- 按摩
-
舒爽按摩
- 强度
-
10
- 敏感
-
温和地清洁牙齿和牙龈
-
健康益处
- 去除牙菌斑
-
-
清除多达 99.9% 的牙菌斑*
-
清除多达 2 倍的牙菌斑**
- 牙龈健康
-
2 周内改善**
- 实验室研究结果显示可清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑。实际口腔效果可能有所不同。
- *使用手动牙刷时将 Quad Stream 尖端置于档位 8。效果可能会因人而异。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。