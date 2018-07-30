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    Philips Sonicare C1 ProResults 标准型声波震动牙刷头

    HX6016/63

    非凡性能出众品质。

    飞利浦 Sonicare C1 ProResults 作为我们的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望获得出色清洁体验的 Sonicare 新老用户，可提供出色价值。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥329.00

    Philips Sonicare C1 ProResults 标准型声波震动牙刷头

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    非凡性能出众品质。

    非凡性能，价值体现。

    • 6 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    每天都获得有效的去除牙菌斑效果

    每天都获得有效的去除牙菌斑效果

    刷头在使用 3 个月后效果会变差，而我们可以就此进行提示。只需监测蓝色更换提示刷毛，当其变为白色时，便需要更换刷头了。

    卡入式设计，轻松安装刷头

    卡入式设计，轻松安装刷头

    除了 Philips One 和 Essence 之外，C1 ProResults 刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

    比手动牙刷高出 2 倍的牙菌斑清除效果

    比手动牙刷高出 2 倍的牙菌斑清除效果

    密集排列的优质刷毛可去除比手动牙刷多达 2 倍的牙菌斑。弧形刷毛贴合牙齿，能轻松清洁难以触及的部位。

    技术规格

    • 设计和外观

      刷毛硬度
      中等
      颜色
      白色
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • ProtectiveClean

    • 包含

      刷头
      6 支 ProResults 标准牙刷头 (C1)

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      清除多达 2 倍的牙菌斑

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