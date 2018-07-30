Philips Sonicare C1 ProResults 标准型声波震动牙刷头
非凡性能出众品质。
飞利浦 Sonicare C1 ProResults 作为我们的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望获得出色清洁体验的 Sonicare 新老用户，可提供出色价值。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥329.00
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Philips Sonicare C1 ProResults 标准型声波震动牙刷头
每天都获得有效的去除牙菌斑效果
刷头在使用 3 个月后效果会变差，而我们可以就此进行提示。只需监测蓝色更换提示刷毛，当其变为白色时，便需要更换刷头了。
卡入式设计，轻松安装刷头
除了 Philips One 和 Essence 之外，C1 ProResults 刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
经过测试，可满足您的口腔健康需求
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
比手动牙刷高出 2 倍的牙菌斑清除效果
密集排列的优质刷毛可去除比手动牙刷多达 2 倍的牙菌斑。弧形刷毛贴合牙齿，能轻松清洁难以触及的部位。
技术规格
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设计和外观
- 刷毛硬度
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中等
- 颜色
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白色
- 提示型刷毛
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蓝色刷毛逐渐褪色
- 规格
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标准
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兼容性
- 牙刷头系统
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卡入式
- 适用型号
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2 系列牙菌斑防御型
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2 系列牙菌斑抵御型
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3 系列牙龈健康型
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钻石亮白型
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DiamondClean Smart
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EasyClean
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Essence+
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FlexCare
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致臻护齿型
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致臻护齿型（已连接）
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深层净护型
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儿童
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健康净白型
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HealthyWhite+
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ProtectiveClean
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包含
- 刷头
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6 支 ProResults 标准牙刷头 (C1)
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质量和性能
- 替换
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每隔 3 个月
- 经过测试
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带来理想使用效果
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健康益处
- 去除牙菌斑
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清除多达 2 倍的牙菌斑
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