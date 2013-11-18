Philips Sonicare DiamondClean 标准型声波震动牙刷头
卓越清洁，令牙齿洁白。
DiamondClean 牙刷头可帮助深度清洁表面牙渍，使您拥有洁白牙齿，绽放闪亮笑容。这款刷头还能在进行下一次专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥209.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare DiamondClean 标准型声波震动牙刷头
卓越清洁，令牙齿洁白。
卓越的清洁功能，去除牙渍令牙齿洁白
只需一周时间，牙齿更加亮白
飞利浦 Sonicare DiamondClean 牙刷头 7 天便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿更加美白。
钻石形刷毛在 1 周内便可美白牙齿
这款飞利浦 Sonicare 牙刷头密集排列的钻石形刷毛可清除食物和饮料造成的表面污渍。同时提供更小巧紧凑的尺寸，实现精准清洁。
较手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
经临床证明，只需使用四周飞利浦 Sonicare DiamondClean 牙刷头，较手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
经过精心设计，可大幅增加声波震动
飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术至关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们无与伦比的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得超凡但轻柔的清洁效果。
可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
是养成健康口腔护理习惯的一部分
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
提示型刷毛可确保高效清洁
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
技术规格
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设计和外观
- 刷毛硬度
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中等
- 颜色
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黑色
- 提示型刷毛
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蓝色刷毛逐渐褪色
- 规格
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标准
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兼容性
- 牙刷头系统
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卡入式
- 适用型号
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HealthyWhite+
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2 系列牙菌斑防御型
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3 系列牙龈健康型
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钻石亮白型
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EasyClean
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FlexCare
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致臻护齿型
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深层净护型
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儿童
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健康净白型
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包含
- 刷头
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3 支 DiamondClean 标准牙刷头
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质量和性能
- 替换
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每隔 3 个月
- 经过测试
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带来理想使用效果
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健康益处
- 去除牙菌斑
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清除多达 7 倍的牙菌斑*
- 牙龈健康
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帮助改善牙龈健康
- 美白
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只需一周时间，牙齿更加亮白
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