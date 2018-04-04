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只需一周时间，牙齿亮白程度多达一倍*
W Optimal White 刷头帮助深度清洁表面牙渍，让您绽放闪亮、洁白笑容。这款刷头还能在进行专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。
DiamondClean 除垢垫由密集排列的钻石形刷毛制成，可清除食物和饮料造成的表面污渍。只需 7 天即可 100%*让您露出亮白的微笑。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare W2 Optimal White 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来出色的美白效果。您要做的就是开始刷牙。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
除了 Philips One 和 Essence 之外，W DiamondClean 刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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