Philips Sonicare W DiamondClean 标准型声波震动牙刷头
1 周内实现牙齿美白
W DiamondClean 刷头帮助深度清洁表面牙渍，让您绽放闪亮、洁白笑容。这款刷头还能在进行专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare W DiamondClean 标准型声波震动牙刷头
1 周内实现牙齿美白
卓越的清洁功能，去除牙渍令牙齿更洁白
- 6 支装
- 标准规格
- 卡入式
- BrushSync 模式配对
比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果
密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。
钻石形刷毛在 1 周内便可美白牙齿
DiamondClean 除垢垫由密集排列的钻石形刷毛制成，可清除食物和饮料造成的表面污渍。只需 7 天即可 100%*让您露出亮白的微笑。
自动选择优化模式，达到理想结果**
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果**。W DiamondClean 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来出色的美白效果。您要做的就是开始刷牙。
始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
经过测试，可满足您的口腔健康需求
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
卡入式设计，轻松安装刷头
除了 Philips One 和 Essence 之外，W DiamondClean 刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
技术规格
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设计和外观
- 颜色
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白色
- 刷毛硬度
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中等
- 提示型刷毛
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蓝色刷毛逐渐褪色
- 规格
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标准
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兼容性
- 牙刷头系统
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卡入式
- BrushSync 模式配对
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是
- 适用型号
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2 系列牙菌斑防御型
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2 系列牙菌斑抵御型
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3 系列牙龈健康型
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钻石亮白型
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DiamondClean Smart
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EasyClean
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FlexCare
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致臻护齿型
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致臻护齿型（已连接）
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深层净护型
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儿童
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健康净白型
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HealthyWhite+
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PowerUp
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ProtectiveClean
- 不适合
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飞利浦 One、Essence+
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包含
- 刷头
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6 W DiamondClean 标准牙刷头
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质量和性能
- 替换
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每隔 3 个月
- 经过测试
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带来理想使用效果
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健康益处
- 去除牙菌斑
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清除多达 7 倍的牙菌斑*
- 牙龈健康
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帮助改善牙龈健康
- 美白
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只需一周时间，牙齿更加亮白
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
- *BrushSync™ 模式仅与支持飞利浦 Sonicare BrushSync™ 的牙刷柄兼容
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