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    Philips Sonicare W2c Optimal White compact 迷你型声波震动牙刷头

    HX6073/67

    只需一周时间，牙齿亮白程度多达一倍*

    W2c Optimal White 刷头帮助深度清洁表面牙渍，使您绽放闪亮、洁白笑容。这款刷头还能在进行下一次专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度

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    官方建议零售价: ￥209.00

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    • 3 支装
    • 体积小巧
    • 卡入式
    • BrushSync 模式配对
    钻石形刷毛在 1 周内便可美白牙齿

    钻石形刷毛在 1 周内便可美白牙齿

    DiamondClean 除垢垫由密集排列的钻石形刷毛制成，可清除食物和饮料造成的表面污渍。只需 7 天即可 100%*让您露出亮白的微笑。

    自动选择优化模式，达到理想结果**

    自动选择优化模式，达到理想结果**

    通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare W2 Optimal White 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来出色的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

    卡入式设计，轻松安装刷头

    卡入式设计，轻松安装刷头

    除了 Philips One 和 Essence 之外，W DiamondClean 刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      刷毛硬度
      中等
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      设计精巧

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      BrushSync 模式配对
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • 包含

      刷头
      3 个 W2c Optimal White 迷你型牙刷头

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      有助于去除牙菌斑
      牙龈健康
      帮助改善牙龈健康
      美白
      • 只需一周时间，牙齿更加亮白
      • 清除多达一倍的牙渍*

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