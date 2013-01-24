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Philips Sonicare

充电式声波震动牙刷

HX6213/60
Sonicare
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  • 牙齿洁白健康，笑容光彩绽放 牙齿洁白健康，笑容光彩绽放 牙齿洁白健康，笑容光彩绽放
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    Philips Sonicare 充电式声波震动牙刷

    HX6213/60

    牙齿洁白健康，笑容光彩绽放

    Sonicare 牙刷可提供高效清洁，让牙齿洁白、口气清新，全面提高您的社交自信 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥569.00
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      牙齿洁白健康，笑容光彩绽放

      • 1 种模式
      • 2 支牙刷头
      • 1 支舌刷
      • 1 个旅行收藏盒
      高效去除牙菌斑，洁白牙齿

      高效去除牙菌斑，洁白牙齿

      比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑，每次刷牙都能洁白牙齿，打造自信笑容。

      去除舌头上的细菌，清新口气

      去除舌头上的细菌，清新口气

      飞利浦 Sonicare TongueCare+ 舌刷是飞利浦刷头中唯一带有 Sonicare 声波震动功能的舌刷，每次震动均能扫除细菌，清新口气。每分钟震动 31000 次，分解舌头上的杂质，清除口气细菌。飞利浦 Sonicare 技术，让您舌头清洁、口气清新。

      牙齿和牙齿矫正器之间的卓越清洁效果

      牙齿和牙齿矫正器之间的卓越清洁效果

      飞利浦 Sonicare InterCare 齿间呵护牙刷头的超长刷毛，专为清洁牙齿和牙齿矫正器之间的缝隙而设计。

      弯曲式刷头颈，有效地清洁后牙

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      纤巧弯曲式刷头，有效地清洁后牙和难以触及的区域

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进有效刷牙

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进有效刷牙

      30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

      Easy start 刷牙动力增强程序帮助您适应从手动牙刷到声波震动牙刷的过程

      Easy start 刷牙动力增强程序帮助您适应从手动牙刷到声波震动牙刷的过程

      Easystart 刷牙动力增强功能可在最初 14 次使用时调节牙刷的动力级别，帮助您习惯使用 Sonicare，从手动牙刷轻松过渡至声波震动牙刷

      创新的声波技术

      创新的声波技术

      Sonicare 电动牙刷特殊流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁

      • 包含

        牙刷柄
        1 支 2 系列牙菌斑防御型刷头
        刷头
        • 1 支 ProResults 牙菌斑防御型刷头
        • 1 支 InterCare 齿间呵护迷你刷头
        舌刷
        1
        充电器
        1
        旅行收藏盒
        1

      • 设计和外观

        颜色
        薄荷绿

      • 清洁效能

        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟
        性能
        清除多达 7 倍的牙菌斑*
        健康益处
        有助于减少蛀牙
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 2 周
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        镍氢电池
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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