比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑，每次刷牙都能洁白牙齿，打造自信笑容。
飞利浦 Sonicare TongueCare+ 舌刷是飞利浦刷头中唯一带有 Sonicare 声波震动功能的舌刷，每次震动均能扫除细菌，清新口气。每分钟震动 31000 次，分解舌头上的杂质，清除口气细菌。飞利浦 Sonicare 技术，让您舌头清洁、口气清新。
飞利浦 Sonicare InterCare 齿间呵护牙刷头的超长刷毛，专为清洁牙齿和牙齿矫正器之间的缝隙而设计。
纤巧弯曲式刷头，有效地清洁后牙和难以触及的区域
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
Easystart 刷牙动力增强功能可在最初 14 次使用时调节牙刷的动力级别，帮助您习惯使用 Sonicare，从手动牙刷轻松过渡至声波震动牙刷
Sonicare 电动牙刷创新流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务