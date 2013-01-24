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Philips Sonicare 3 Series gum health

充电式声波震动牙刷

HX6631/01
Sonicare
Sonicare
  • 有效改善牙龈健康* 有效改善牙龈健康* 有效改善牙龈健康*
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    Philips Sonicare 3 Series gum health 充电式声波震动牙刷

    HX6631/01

    有效改善牙龈健康*

    易于使用的强劲牙刷可高效去除牙菌斑，呵护牙龈，有助于防止并减少牙龈疾病的早期迹象，同时带给您舒适的刷牙体验 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥619.00

    Philips Sonicare 3 Series gum health 充电式声波震动牙刷

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    See all 3 系列牙龈护理型

      有效改善牙龈健康*

      *与手动刷牙相比，效果佳

      • 1 种模式
      • 3 种强度设置
      • 1 个牙刷头

      经证明，可通过三种方式改善牙龈健康

      临床试验证明，可通过三种方式改善牙龈健康：减少发红、肿胀、出血（网站）

      与手动刷牙相比可更好地预防牙龈炎

      这款牙刷可高效去除牙龈周围的牙菌斑。相较于手动牙刷，仅在两周内即可帮助减少多达 100% 的牙菌斑

      三种强度设置，提供柔和呵护

      具有三种可定制强度设置（低、中和高），您可以选择适当的功率级别，以确保牙龈周围的刷牙感觉舒适为宜。刷牙 1.5 秒之后，您必须按两次按钮以切换模式。按一次可暂停，按第二此可进行切换。

      清除牙龈周围多达 6 倍的牙菌斑

      与手动刷牙相比可清除牙龈周围多达 6 倍的牙菌斑。

      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      我们的声波技术可产生出众的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得彻底但轻柔的清洁效果

      安全适用于接受畸齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者

      飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受畸齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。

      Smartimer 两分钟智能计时器可帮助您达到建议的刷牙时间

      这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷采用特殊的 Smartimer 两分钟智能计时器，可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

      采用 Quadpacer 30 秒时段计时器，有助于促进整个口腔的彻底清洁。这款牙刷每 30 秒发出蜂鸣音，表明是时候清洁口腔的另一个区域了。

      技术规格

      • 设计和外观

        颜色
        波斯绿

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 包含

        刷头
        1 ProResults 牙龈健康
        充电器
        1
        牙刷柄
        1 3 系列牙龈健康

      • 清洁效能

        提醒功能
        Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
        性能
        清除多达 6 倍的牙菌斑*
        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟
        健康益处
        提升牙龈健康

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 模式

        3 种强度
        • 中等
        清洁
        实现卓越的每日清洁

      • 操作简易

        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        刷牙时间
        长达 3 周**
        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头

      • 技术规格

        电池类型
        锂离子
        电池
        充电式设计
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**

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          监管信息
          制造商地址
          产品风险
          • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
          • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下

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