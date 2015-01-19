Philips Sonicare 3 Series gum health 充电式声波震动牙刷
有效改善牙龈健康*
易于使用的强劲牙刷可高效去除牙菌斑，呵护牙龈，有助于防止并减少牙龈疾病的早期迹象，同时带给您舒适的刷牙体验 查看所有优势
官方建议零售价: ￥619.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare 3 Series gum health 充电式声波震动牙刷
经证明，可通过三种方式改善牙龈健康
临床试验证明，可通过三种方式改善牙龈健康：减少发红、肿胀、出血（网站）
与手动刷牙相比可更好地预防牙龈炎
这款牙刷可高效去除牙龈周围的牙菌斑。相较于手动牙刷，仅在两周内即可帮助减少多达 100% 的牙菌斑
三种强度设置，提供柔和呵护
具有三种可定制强度设置（低、中和高），您可以选择适当的功率级别，以确保牙龈周围的刷牙感觉舒适为宜。刷牙 1.5 秒之后，您必须按两次按钮以切换模式。按一次可暂停，按第二此可进行切换。
清除牙龈周围多达 6 倍的牙菌斑
与手动刷牙相比可清除牙龈周围多达 6 倍的牙菌斑。
Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间
我们的声波技术可产生出众的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得彻底但轻柔的清洁效果
安全适用于接受畸齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者
飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受畸齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。
Smartimer 两分钟智能计时器可帮助您达到建议的刷牙时间
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷采用特殊的 Smartimer 两分钟智能计时器，可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间
Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙
采用 Quadpacer 30 秒时段计时器，有助于促进整个口腔的彻底清洁。这款牙刷每 30 秒发出蜂鸣音，表明是时候清洁口腔的另一个区域了。
技术规格
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功率
- 电压
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110-220 伏
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 3 周**
- 电池类型
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锂离子
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设计和外观
- 颜色
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波斯绿
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 把手
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设计纤巧，符合人体工学
- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 刷牙时间
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长达 3 周**
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包含
- 牙刷柄
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1 3 系列牙龈健康
- 刷头
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1 ProResults 牙龈健康
- 充电器
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1
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清洁效能
- 性能
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清除多达 6 倍的牙菌斑*
- 健康益处
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提升牙龈健康
- 时间设定
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Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
- 速度
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高达 31000 次电刷运动/分钟
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模式
- 3 种强度
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- 清洁
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实现卓越的每日清洁
- 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
- *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下
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