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  • 有效改善牙龈健康* 有效改善牙龈健康* 有效改善牙龈健康*

    Philips Sonicare 3 Series gum health 充电式声波震动牙刷

    HX6631/01

    有效改善牙龈健康*

    易于使用的强劲牙刷可高效去除牙菌斑，呵护牙龈，有助于防止并减少牙龈疾病的早期迹象，同时带给您舒适的刷牙体验

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥619.00

    Philips Sonicare 3 Series gum health 充电式声波震动牙刷

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    有效改善牙龈健康*

    *与手动刷牙相比，效果佳

    • 1 种模式
    • 3 种强度设置
    • 1 个牙刷头
    经证明，可通过三种方式改善牙龈健康

    经证明，可通过三种方式改善牙龈健康

    临床试验证明，可通过三种方式改善牙龈健康：减少发红、肿胀、出血（网站）

    与手动刷牙相比可更好地预防牙龈炎

    与手动刷牙相比可更好地预防牙龈炎

    这款牙刷可高效去除牙龈周围的牙菌斑。相较于手动牙刷，仅在两周内即可帮助减少多达 100% 的牙菌斑

    三种强度设置，提供柔和呵护

    三种强度设置，提供柔和呵护

    具有三种可定制强度设置（低、中和高），您可以选择适当的功率级别，以确保牙龈周围的刷牙感觉舒适为宜。刷牙 1.5 秒之后，您必须按两次按钮以切换模式。按一次可暂停，按第二此可进行切换。

    清除牙龈周围多达 6 倍的牙菌斑

    清除牙龈周围多达 6 倍的牙菌斑

    与手动刷牙相比可清除牙龈周围多达 6 倍的牙菌斑。

    Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

    Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

    我们的声波技术可产生出众的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得彻底但轻柔的清洁效果

    安全适用于接受畸齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者

    安全适用于接受畸齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者

    飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受畸齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。

    Smartimer 两分钟智能计时器可帮助您达到建议的刷牙时间

    Smartimer 两分钟智能计时器可帮助您达到建议的刷牙时间

    这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷采用特殊的 Smartimer 两分钟智能计时器，可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间

    Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

    Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

    采用 Quadpacer 30 秒时段计时器，有助于促进整个口腔的彻底清洁。这款牙刷每 30 秒发出蜂鸣音，表明是时候清洁口腔的另一个区域了。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      操作时间（电量从满到空）
      长达 3 周**
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      波斯绿

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      刷牙时间
      长达 3 周**

    • 包含

      牙刷柄
      1 3 系列牙龈健康
      刷头
      1 ProResults 牙龈健康
      充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      清除多达 6 倍的牙菌斑*
      健康益处
      提升牙龈健康
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
      速度
      高达 31000 次电刷运动/分钟

    • 模式

      3 种强度
      • 中等
      清洁
      实现卓越的每日清洁

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    • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
    • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下

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