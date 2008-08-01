Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷
清洁效果更佳
创新技术带来更优异的效果。现在，我们有一种改善口腔健康的可靠方法。全新飞利浦 Sonicare FlexCare 能够顺应您特定的口腔护理需求。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷
精心设计，更好地适应您的口腔
ProResult 刷头的弧形贴合设计、加宽型刷毛和更宽的清洁范围扩大了刷牙的覆盖面。
3 种灵活的刷牙模式，2 种个性化的清洁程序
3 种灵活的刷牙模式，2 种个性化的清洁程序。
Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
Go Care 快速洁牙程序：1 分钟的刷牙周期，用于快速洁齿
清洁模式下的一分钟刷牙周期，快速清洁牙齿。
Max Care 充分洁牙程序：3 分钟全面护理程序
3 分钟全面护理程序。
技术规格
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功率
- 电压
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110-220 伏
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技术规格
- 操作时间（电量从满到空）
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长达 2 周
- 电池
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充电式设计
- 电池类型
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锂离子
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设计和外观
- 颜色
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白色和绿色
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服务
- 保修
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2 年全球保修
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操作简易
- 电量不足指示
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指示灯显示电池状态
- 把手
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- 牙刷头系统
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便捷的卡入式刷头
- 刷牙时间
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长达 2 周
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包含
- 牙刷柄
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1 个 FlexCare
- 刷头
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1 个 ProResults 标准牙刷头
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1 个 ProResults 迷你型牙刷头
- 充电器
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1
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清洁效能
- 性能
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清除难以触及的区域中高达 83% 的牙菌斑
- 健康益处
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帮助改善牙龈健康
- 速度
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高达 62000 次电刷运动/分钟
- 美白益处
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令牙齿加倍亮白
- 时间设定
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Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器
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模式
- 清洁
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实现卓越的每日清洁
- 按摩
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舒爽按摩
- 敏感
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温和地清洁牙齿和牙龈
- 2 种程序
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Go Care 和 Max Care
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