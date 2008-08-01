搜索词

  • 清洁效果更佳 清洁效果更佳 清洁效果更佳

    Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷

    HX6942/04

    清洁效果更佳

    创新技术带来更优异的效果。现在，我们有一种改善口腔健康的可靠方法。全新飞利浦 Sonicare FlexCare 能够顺应您特定的口腔护理需求。

    查看所有优势

    Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷

    相似产品

    See all FlexCare

    清洁效果更佳

    具有 FlexCare 功能

    • 3 种模式
    • 2 支牙刷头
    精心设计，更好地适应您的口腔

    精心设计，更好地适应您的口腔

    ProResult 刷头的弧形贴合设计、加宽型刷毛和更宽的清洁范围扩大了刷牙的覆盖面。

    3 种灵活的刷牙模式，2 种个性化的清洁程序

    3 种灵活的刷牙模式，2 种个性化的清洁程序

    3 种灵活的刷牙模式，2 种个性化的清洁程序。

    Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

    Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

    30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

    两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

    两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

    飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

    Go Care 快速洁牙程序：1 分钟的刷牙周期，用于快速洁齿

    清洁模式下的一分钟刷牙周期，快速清洁牙齿。

    Max Care 充分洁牙程序：3 分钟全面护理程序

    3 分钟全面护理程序。

    技术规格

    • 功率

      电压
      110-220 伏

    • 技术规格

      操作时间（电量从满到空）
      长达 2 周
      电池
      充电式设计
      电池类型
      锂离子

    • 设计和外观

      颜色
      白色和绿色

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      电量不足指示
      指示灯显示电池状态
      把手
      • 设计纤巧，符合人体工学
      • 橡胶手柄，易于把握
      牙刷头系统
      便捷的卡入式刷头
      刷牙时间
      长达 2 周

    • 包含

      牙刷柄
      1 个 FlexCare
      刷头
      • 1 个 ProResults 标准牙刷头
      • 1 个 ProResults 迷你型牙刷头
      充电器
      1

    • 清洁效能

      性能
      清除难以触及的区域中高达 83% 的牙菌斑
      健康益处
      帮助改善牙龈健康
      速度
      高达 62000 次电刷运动/分钟
      美白益处
      令牙齿加倍亮白
      时间设定
      Quadpacer 30 秒时段定时器和 Smartimer 2 分钟智能计时器

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      按摩
      舒爽按摩
      敏感
      温和地清洁牙齿和牙龈
      2 种程序
      Go Care 和 Max Care

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。