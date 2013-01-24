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Philips Sonicare FlexCare+

充电式声波震动牙刷

HX6972/10
Sonicare
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    Philips Sonicare FlexCare+ 充电式声波震动牙刷

    HX6972/10
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    全面呵护牙龈

    FlexCare+ 电动牙刷将声波技术与 5 种刷牙模式相结合，是改善口腔卫生的解决方案。只需使用 2 周 FlexCare+，便可起到改善牙龈健康的作用。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥769.00
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      全面呵护牙龈

      温和清洁牙齿和牙龈的牙刷

      • 5 种模式
      • 2 支牙刷头
      • 紫外线刷头灭菌装置
      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

      声波技术令牙齿添自然亮白

      声波技术令牙齿添自然亮白

      这款牙刷具有流动洁力和更宽的接触面，可直接触及每颗牙齿，有效清除日常形成的牙渍，有助于保持牙齿的自然亮白。

      短短两周内改善牙龈健康

      短短两周内改善牙龈健康

      此款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够出色清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康，高效清洁牙缝，较手动牙刷能有效地清除牙菌斑

      Easy-start 刷牙动力增强程序带来舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验

      Easy-start 刷牙动力增强程序带来舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验

      刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷

      5 种不同的模式，让您享受清洁体验

      5 种不同的模式，让您享受清洁体验

      5 种模式包括：2 分钟有效清洁牙齿的清洁模式、柔和清洁牙龈的敏感模式、1 分钟快速清洁的速洁模式、按摩牙龈的按摩模式以及帮助您改善牙龈健康的牙龈保健模式。

      敏感模式：温和地清洁牙齿和牙龈

      敏感模式：温和地清洁牙齿和牙龈

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷具有敏感模式：柔和清洁敏感的牙龈

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进刷牙

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进刷牙

      30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷有助于牙齿加倍亮白

      这款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可帮助去除并减少牙齿上的牙渍，让您迎接灿烂的笑容。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现出色的每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        亮眸
        1 分钟模式适合快速清洁
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈
        按摩
        舒爽按摩

      • 包含

        牙刷柄
        1 个 FlexCare+
        刷头
        • 1 个 ProResults 标准牙刷头
        • 1 个 ProResults 迷你型牙刷头
        充电器
        1
        紫外线消毒器
        Y
        旅行收藏盒
        1

      • 设计和外观

        颜色
        白色搭配浅蓝

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        清除难以触及的区域中高达 83% 的牙菌斑
        健康益处
        帮助改善牙龈健康
        美白益处
        有助于自然去除牙齿色斑
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        • 设计纤巧，符合人体工学
        • 橡胶手柄，易于把握
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下