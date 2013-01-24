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Philips Sonicare FlexCare

充电式声波震动牙刷

HX6982/03
Sonicare
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  • 先进的清洁功能 先进的清洁功能 先进的清洁功能
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    Philips Sonicare FlexCare 充电式声波震动牙刷

    HX6982/03

    先进的清洁功能

    创新技术带来更优异的效果。现在，我们有一种改善口腔健康的可靠方法。全新飞利浦 Sonicare FlexCare 能够顺应您特定的口腔护理需求。 查看所有优势

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      先进的清洁功能

      • 3 种模式
      • 2 支牙刷头
      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

      弯曲式刷头颈，更有效接触后牙

      弯曲式刷头颈，更有效接触后牙

      牙刷头特殊的具角度的刷头颈更容易接触后牙，高效清除难以触及的牙菌斑。

      专利声波技术令牙齿更添自然亮白

      专利声波技术令牙齿更添自然亮白

      这款牙刷具有流动洁力和更宽的接触面，可直接触及每颗牙齿，有效清除日常形成的牙渍，有助于保持牙齿的自然亮白。

      经实验表明，安全且柔和

      经实验表明，安全且柔和

      以下情况可以放心使用您的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。

      短短两周内提升牙龈健康

      短短两周内提升牙龈健康

      这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

      30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

      Easy-start 刷牙动力增强程序带来更舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验

      Easy-start 刷牙动力增强程序带来更舒适的 Sonicare 声波震动刷牙体验

      刷牙动力在最初 14 次使用时将逐次提升，以便使用者能更好地体验飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现良好的每日清洁
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈
        按摩
        舒爽按摩
        2 种程序
        Go Care 和 Max Care

      • 包含

        牙刷柄
        1 个 FlexCare
        刷头
        • 1 个 ProResults 迷你型牙刷头
        • 1 个 ProResults 标准牙刷头
        充电器
        1
        紫外线消毒器
        旅行收藏盒
        1 个软质收藏盒

      • 设计和外观

        颜色
        白色和绿色

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        清除难以触及的区域中高达 83% 的牙菌斑
        健康益处
        帮助改善牙龈健康
        美白益处
        令牙齿加倍亮白
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 2 周
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        • 设计纤巧，符合人体工学
        • 橡胶手柄，易于把握

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周
        电池类型
        锂离子

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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