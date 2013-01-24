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Philips Sonicare Elite

充电式声波震动牙刷

HX7351
Sonicare
  • 更深入清洁牙齿 更深入清洁牙齿 更深入清洁牙齿
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    Philips Sonicare Elite 充电式声波震动牙刷

    HX7351

    更深入清洁牙齿

    有角度声波震动牙刷，帮助您更深入有效地清洁牙齿。Sonicare 声波震动牙刷特殊的流动洁力可深入作用到牙齿之间以及难以触及的部位，同时按摩牙龈，为您带来与众不同的刷牙体验。

    Philips Sonicare Elite 充电式声波震动牙刷

    更深入清洁牙齿

    有角度声波震动牙刷，帮助您更深入有效地清洁牙齿。Sonicare 声波震动牙刷特殊的流动洁力可深入作用到牙齿之间以及难以触及的部位，同时按摩牙龈，为您带来与众不同的刷牙体验。

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    Philips Sonicare Elite 充电式声波震动牙刷

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      专利流动洁力

      轻柔且有效地作用于牙缝和牙龈。

      弧形刷毛

      超软的圆形刷毛，温柔呵护牙齿和牙龈

      纤细且带角度的刷头

      帮助清洁难以触及到的区域。

      令牙齿更加自然洁白

      经实验证明，可显著有效地去除咖啡渍、茶渍和烟渍，从而令牙齿更加自然洁白。

      经实验表明，安全且柔和

      以下情况可以放心使用您的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。

      短短两周内提升牙龈健康

      这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。

      Smartimer 两分钟智能计时器确保刷牙时间为 2 分钟

      2 分钟定时，符合牙科专家建议的刷牙时间

      Easy-start 刷牙动力增强装置带来更舒适 Sonicare 声波震动刷牙体验

      刷牙动力在最初 12 次使用时将逐次提升，带给使用者更缓和的 Sonicare 体验

      技术规格

      • 其它功能

        弧型刷头
        Y
        Smartimer 两分钟智能计时器
        Y
        Easy-Start 刷牙动力增强装置
        Y
        Quadpacer 30 秒时段计时器
        Y
        豪华充电指示灯
        Y
        符合人体工程学的锥形牙刷柄
        Y
        附刷头
        1

      • 技术规格

        速度
        每分钟震动 31,000 次
        充电时间
        24  小时
        充电电池
        镍铬电池
        电压
        230 伏，50 赫兹 （英国 240 伏，50 赫兹）
        功耗
        3  瓦

      • 附件

        刷头储袋
        Y

      • 清洁效能

        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟

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