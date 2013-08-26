Philips Sonicare AirFloss 齿间清洁- 喷嘴
不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口液或水配合使用，采用出众的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥109.00
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Philips Sonicare AirFloss 齿间清洁- 喷嘴
不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
清除牙刷无法除去的牙菌斑
改善齿间清洁的便捷方式
齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。使用喷气式洁牙器三个月后，96% 不连续使用牙线的人士每周 4 日或更多的持续使用喷气式洁牙器。
微爆气流技术
喷气式洁牙器采用独一无二的微爆气流技术以向牙齿之间喷射压缩空气和水流或漱口液。一键式激活按钮操作简单如同点击鼠标。
引导尖端确保正确定位
弯曲式纤巧喷嘴和引导尖端，轻松正确定位。只需沿着牙龈线的牙齿表面滑动，直至尖端贴合齿间的沟槽。
喷嘴的设计能轻松清洁难以触及的区域
纤细具角度的喷嘴设计，能轻松清洁难以触及的区域
技术规格
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操作简易
- 喷嘴附件
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轻松卡入和取下
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包含
- 喷气式洁牙器喷嘴
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2
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清洁效能
- 喷嘴
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每 6 个月更换一次，获得理想效果
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