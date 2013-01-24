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Philips Sonicare AirFloss

齿间清洁- 喷嘴

HX8012/05
Sonicare
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  • 不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。 不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。 不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
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    Philips Sonicare AirFloss 齿间清洁- 喷嘴

    HX8012/05

    不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。

    对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口液或水配合使用，采用独特的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥109.00

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    清除牙刷无法除去的牙菌斑

    • 带 2 个喷嘴
    改善齿间清洁的便捷方式

    改善齿间清洁的便捷方式

    齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。使用喷气式洁牙器三个月后，96% 不连续使用牙线的人士每周 4 日或更多的持续使用喷气式洁牙器。

    引导尖端确保正确定位

    引导尖端确保正确定位

    弯曲式纤巧喷嘴和引导尖端，轻松正确定位。只需沿着牙龈线的牙齿表面滑动，直至尖端贴合齿间的沟槽。

    微爆气流技术

    微爆气流技术

    喷嘴的设计能轻松清洁难以触及的区域

    纤细具角度的喷嘴设计，能轻松清洁难以触及的区域

    技术规格

    • 包含

      喷气式洁牙器喷嘴
      2

    • 清洁效能

      喷嘴
      每 6 个月更换一次，获得理想效果

    • 操作简易

      喷嘴附件
      轻松卡入和取下

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        监管信息
        制造商地址
        产品风险
        • 与单独使用手动牙刷相比

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