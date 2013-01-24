不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口液或水配合使用，采用独特的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口液或水配合使用，采用独特的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。 查看所有优势
不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口液或水配合使用，采用独特的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口液或水配合使用，采用独特的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。 查看所有优势
齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。使用喷气式洁牙器三个月后，96% 不连续使用牙线的人士每周 4 日或更多的持续使用喷气式洁牙器。
弯曲式纤巧喷嘴和引导尖端，轻松正确定位。只需沿着牙龈线的牙齿表面滑动，直至尖端贴合齿间的沟槽。
纤细具角度的喷嘴设计，能轻松清洁难以触及的区域
包含
清洁效能
操作简易
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。