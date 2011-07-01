Philips Sonicare AirFloss Sonicare 喷气式洁牙器
更简单的牙线使用方法
如果您没有使用牙线定期护理您的口腔，那么将难以触及牙缝所积聚的细菌，这些细菌会引起感染。Sonicare 喷气式洁牙器使用牙线让您的牙齿每天都进行深层清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare AirFloss Sonicare 喷气式洁牙器
轻触按钮即可享受微爆流技术的清洁效果
微爆流技术应用快速爆破的压缩空气和微水滴深度清洁牙刷无法触及的牙缝部位
只需一键即可使用；像点击鼠标一样简单
只需一键即可使用，60 秒轻松清洁。
弯曲式纤巧喷嘴，轻松清洁难以触及的区域
弯曲式纤巧喷嘴，轻松清洁难以触及的区域
引导尖端，便于放置
只需沿牙龈线滑动引导尖端，直到您觉得它已在牙齿之间。即使在难以触及的后牙区域仍可轻松定位。
易于注水的盛水箱
易于注水的盛水箱仅使用极少量的水，不会弄脏环境。注入漱口水，对口腔健康更加有益。
兼容 Sonicare 标准充电器
只需一个充电器，即可为所有 Sonicare 产品充电。
可清除多达 99.9% 的牙菌斑
喷气式洁牙器用微量的空气和水或漱口液即可去除牙缝间多达 99% 以上的牙菌斑*
技术规格
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功率
- 电压
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多电压充电器
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技术规格
- 电池
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充电式设计
- 工作时间
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每隔 6 个月更换一次喷嘴
- 操作时间（电量从满到空）
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2 周或 14 天全口使用
- 充电时间
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24
小时
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服务
- 保修
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2 年有限保修
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操作简易
- 电量不足指示
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电源按钮指示灯闪烁指示何时充电
- 把手
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设计纤巧，符合人体工学
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