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保证 2 周内呵护理想健康的牙龈*
对于不持续使用牙线的人，使用喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷有效地清洁牙间隙。喷气式洁牙器 Ultra 能与漱口水或水结合使用，并且经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康。**查看所有优势
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喷气式洁牙器 Ultra 可清除洁牙部位多达 99.9% 的牙菌斑。***
经临床试验证明的效果归功于我们的技术，它将气流和口腔冲洗或水流相结合，可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。
经临床试验证明，飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴如牙线一样有效，可改善牙龈健康。** 有助于在短短 2 周内改善牙龈健康。
借助喷气式洁牙器 Ultra，每天可在 60 秒内完成全口清洁。只需选择喷射频率（单次、两次或三次），按住激活按钮即可连续自动喷射，至于手动喷射模式，可通过按下按键并松开切换至手动模式。
向手柄上的储水器注入漱口液或水，然后点压即可清洁。与漱口液配合使用，可享受终极清新体验和抑菌效果。
飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。
全新喷气式洁牙器 Ultra 高效能喷嘴采用强大的微爆气流技术，具有前所未有的高效能。
可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra 的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。
功率
技术规格
设计和外观
服务
操作简易
包含
清洁效能
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