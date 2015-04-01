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  • 保证 2 周内呵护理想健康的牙龈* 保证 2 周内呵护理想健康的牙龈* 保证 2 周内呵护理想健康的牙龈*

    Philips Sonicare 喷气式冲牙器/水牙线 Ultra

    HX8331/01

    保证 2 周内呵护理想健康的牙龈*

    对于不持续使用牙线的人，使用喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷有效地清洁牙间隙。喷气式洁牙器 Ultra 能与漱口水或水结合使用，并且经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康。**

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    官方建议零售价: ￥999.00

    Philips Sonicare 喷气式冲牙器/水牙线 Ultra

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    保证 2 周内呵护理想健康的牙龈*

    专为不持续使用牙线的人士设计

    • 带 1 个喷嘴
    可清除多达 99.9% 的牙菌斑***

    可清除多达 99.9% 的牙菌斑***

    喷气式洁牙器 Ultra 可清除洁牙部位多达 99.9% 的牙菌斑。***

    微爆气流技术

    微爆气流技术

    经临床试验证明的效果归功于我们的技术，它将气流和口腔冲洗或水流相结合，可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

    一种养成健康习惯的简单方法

    一种养成健康习惯的简单方法

    齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。

    经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康**

    经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康**

    经临床试验证明，飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴如牙线一样有效，可改善牙龈健康。** 有助于在短短 2 周内改善牙龈健康。

    只需 60 秒：一点，一压，即可清洁！

    只需 60 秒：一点，一压，即可清洁！

    借助喷气式洁牙器 Ultra，每天可在 60 秒内完成全口清洁。只需选择喷射频率（单次、两次或三次），按住激活按钮即可连续自动喷射，至于手动喷射模式，可通过按下按键并松开切换至手动模式。

    清新洁净的口腔让您自信每一天

    清新洁净的口腔让您自信每一天

    向手柄上的储水器注入漱口液或水，然后点压即可清洁。与漱口液配合使用，可享受终极清新体验和抑菌效果。

    有助于防止牙间隙的蛀牙

    有助于防止牙间隙的蛀牙

    飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。

    高效能喷嘴

    高效能喷嘴

    全新喷气式洁牙器 Ultra 高效能喷嘴采用强大的微爆气流技术，具有前所未有的高效能。

    三次喷射定制设置

    三次喷射定制设置

    可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra 的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。

    技术规格

    • 功率

      电压
      100-240 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      电池类型
      锂离子
      充电时间
      24 小时充满电

    • 设计和外观

      颜色
      白色搭配灰色风格

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      电量不足指示
      手柄 LED 可显示充电量
      把手
      设计纤巧，符合人体工学
      喷嘴附件
      轻松卡入和取下
      电池寿命
      1-3 周*****

    • 包含

      充电器
      1
      喷气式洁牙器 Ultra 手柄
      1
      喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴
      1

    • 清洁效能

      性能
      清除多达 99.9% 的牙菌斑**
      健康益处
      • 60 秒内清洁整个口腔
      • 两周内改善牙龈健康*
      经临床试验证明的效果
      • 具有如牙线一样的效果
      • 可改善牙龈健康
      • 可减少牙龈出血
      • 可减少牙菌斑
      定制设置
      • 自动喷射或手动喷射
      • 单次/两次/三次喷射***
      可实现更优效果
      每 6 个月更换一次喷嘴

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    • * 配合使用手动牙刷并在患有轻度至中度牙龈炎的患者口腔内进行抑菌口腔冲洗；喷气式洁牙器经过精心设计，旨在帮助不持续使用牙线的人士养成齿间清洁的日常健康习惯。有关更多详细信息，请参阅“支持”选项卡下方的常见问题解答。
    • * * 根据照射的部位；实验室研究结果显示，实际口腔效果可能有所不同
    • * * *喷气式洁牙器 Ultra 和 Pro 是相同的产品，但名称可能会因国家/地区和渠道而异。
    • * * * * 取决于使用的喷射设置

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