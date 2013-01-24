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Philips Sonicare

喷气式洁牙器 Ultra- Dispense

HX8381/01
Sonicare
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  • 三次喷射，改善牙龈健康 三次喷射，改善牙龈健康 三次喷射，改善牙龈健康
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    Philips Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra- Dispense

    HX8381/01

    三次喷射，改善牙龈健康

    对于不持续使用牙线的人，使用喷气式洁牙器 Ultra 可以最便捷有效地清洁牙间隙。喷气式洁牙器 Ultra 能与漱口水或水结合使用，并且经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康。** 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00
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      三次喷射，改善牙龈健康

      清洁效果满足不经常使用牙线的人士的需求

      • 带 1 个喷嘴

      三重喷射技术

      可提供三种喷射气流和液体微爆，瓦解并清除牙龈周围和难以触及的区域的牙菌斑。喷气式洁牙器 Ultra 可去除治疗部位高达 99.9% 的牙菌斑膜。

      高效能喷嘴

      末端更柔和，感觉更舒适，喷射面更大，覆盖更多相邻牙齿和牙龈表面。

      为储水池轻松注水

      开口比以前的喷气式洁牙器大 50%。可装满漱口水或清水，容量足够两次使用。

      自动喷射选项

      选择手动喷射模式或连续自动喷射。

      三次喷射定制设置

      可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。

      电池寿命长达两周

      充满电后，喷气式洁牙器的电池续航能力足以支撑长达两周的正常使用时间。

      技术规格

      • 包含

        喷气式洁牙器 Ultra 手柄
        1
        集风嘴
        1
        充电器
        1

      • 设计和外观

        颜色
        白色搭配灰色风格

      • 清洁效能

        经临床试验证明的效果
        • 具有如牙线一样的效果
        • 可改善牙龈健康
        • 可减少牙龈出血
        • 可减少牙菌斑
        性能
        可清除多达 99.9% 的牙菌斑
        健康益处
        • 60 秒内清洁整个口腔
        • 两周内改善牙龈健康
        定制设置
        • 自动喷射或手动喷射
        • 单次、两次、三次喷射
        可实现最佳效果
        每 6 个月更换一次喷嘴

      • 操作简易

        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        电量不足指示
        手柄 LED 可显示充电量
        电池寿命
        长达 2 周
        喷嘴系统
        轻松卡入和取下

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        充电时间
        24 小时充满电

      • 功率

        电压
        多电压充电器

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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            • 结合手动牙刷和抗微生物漱口液用于轻度到中度牙龈炎患者。喷气式洁牙器旨在帮助使用牙线不规律的人士培养每日清洁齿间的健康习惯。有关更多信息，请访问 www.philips.com/airfloss/faq。