三次喷射，改善牙龈健康
对于不持续使用牙线的人，使用喷气式洁牙器 Ultra 可以最便捷有效地清洁牙间隙。喷气式洁牙器 Ultra 能与漱口水或水结合使用，并且经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康。** 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
三次喷射，改善牙龈健康
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三次喷射，改善牙龈健康
对于不持续使用牙线的人，使用喷气式洁牙器 Ultra 可以最便捷有效地清洁牙间隙。喷气式洁牙器 Ultra 能与漱口水或水结合使用，并且经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康。** 查看所有优势
可提供三种喷射气流和液体微爆，瓦解并清除牙龈周围和难以触及的区域的牙菌斑。喷气式洁牙器 Ultra 可去除治疗部位高达 99.9% 的牙菌斑膜。
末端更柔和，感觉更舒适，喷射面更大，覆盖更多相邻牙齿和牙龈表面。
开口比以前的喷气式洁牙器大 50%。可装满漱口水或清水，容量足够两次使用。
选择手动喷射模式或连续自动喷射。
可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。
充满电后，喷气式洁牙器的电池续航能力足以支撑长达两周的正常使用时间。
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务
HX8032/35
HX8032/05