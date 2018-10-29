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Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense
（即旧款 ProResults 牙菌斑防御型刷头）

HX9024/67
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HX9024/67 Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense （即旧款 ProResults 牙菌斑防御型刷头）
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