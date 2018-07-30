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    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense 标准型声波震动牙刷头

    HX9043/67

    我们的深层清洁刷头

    实现如您笑容般出众的清洁效果，得益于采用柔软弹性侧边，我们的 C3 智臻牙菌斑防御刷头可根据您牙齿和牙龈的轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供舒适、深层清洁体验。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥269.00

    Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense 标准型声波震动牙刷头

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    我们的深层清洁刷头

    清除多达 10 倍的牙菌斑*，实现高效清洁

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • BrushSync 模式配对
    清除多达 10 倍的牙菌斑

    清除多达 10 倍的牙菌斑

    得益于其灵活的设计，它在难以触及的部位*清除多达 10 倍以上的牙菌斑，沿着牙龈线以及在牙齿之间做到真正的深层清洁。

    接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

    接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

    每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边十分灵活，可让 C3 智臻洁净刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 4 倍**，在难以触及的部位实现更深层的清洁。

    自动选择优化模式，达到理想结果**

    自动选择优化模式，达到理想结果**

    通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

    卡入式设计，轻松安装刷头

    卡入式设计，轻松安装刷头

    除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，C3 智臻牙菌斑防御刷头适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      刷毛硬度
      中软
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      刷头材料
      柔软、灵活的橡胶侧边
      规格
      标准
      Smart Brush Head Recognition

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • 包含

      刷头
      3 个智臻牙菌斑防御刷头（C3）

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      去除多达 10 倍的牙菌斑*

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    • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
    • *与 DiamondClean 刷头相比
    • ** BrushSync™ 模式配对仅与飞利浦 Sonicare 支持 BrushSync™ 的牙刷柄兼容

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