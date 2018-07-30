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我们的深层清洁刷头
实现如您笑容般出众的清洁效果，得益于采用柔软弹性侧边，我们的 C3 智臻牙菌斑防御刷头可根据您牙齿和牙龈的轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供舒适、深层清洁体验。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
得益于其灵活的设计，它在难以触及的部位*清除多达 10 倍以上的牙菌斑，沿着牙龈线以及在牙齿之间做到真正的深层清洁。
每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边十分灵活，可让 C3 智臻洁净刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 4 倍**，在难以触及的部位实现更深层的清洁。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare C2 Optimal 牙菌斑抵御型刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的美白效果。您要做的就是开始刷牙。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，C3 智臻牙菌斑防御刷头适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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