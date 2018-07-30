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  • 让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放 让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放 让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

    Philips Sonicare W3 Premium White 标准型声波震动牙刷头

    HX9063/67

    让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

    食物和饮料会让您的笑容缺少光彩。我们的智臻亮白刷头可让您绽放闪亮笑容。亮泽刷毛可去除表面污渍，只需 3 天即可令牙齿明显亮白，同时为您带来出色的深层清洁体验。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥269.00

    Philips Sonicare W3 Premium White 标准型声波震动牙刷头

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    让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

    3 天内便清除高达 2 倍以上的牙渍*

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • BrushSync 模式配对
    只需 3 天时间便可清除多一倍的表面牙渍*

    只需 3 天时间便可清除多一倍的表面牙渍*

    飞利浦 Sonicare 智臻亮白刷头的中央装有致密的刷毛，可高效去除牙菌斑以及食品和饮料形成的日常表面牙渍。弹性侧边令刷毛可贴合您牙齿和牙龈的出众形状，只需 3 天时间便可深层清洁和亮白牙齿。

    接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

    接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

    每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软、灵活的橡胶侧边让智臻亮白刷头可自适应口腔的出众轮廓。我们的刷毛可根据牙龈和牙齿进行调节，与普通刷头相比，给予您高达 4 倍多的接触面贴合度**，即使在难以接触的位置，也能达到更深层的清洁效果。自适应清洁技术还可以温柔呵护牙龈周围，吸收多余的刷牙压力，并实现更胜一筹的清洁，获得出色的口腔感觉和出众的清洁效果。

    清除多达 10 倍的牙菌斑

    清除多达 10 倍的牙菌斑

    有了智臻亮白刷头，您不仅会获得日常美白，还会获得出色的清洁效果。其灵活的设计有助于去除高达 10 倍以上的牙菌斑**** 从牙齿和牙龈线周围，进行看得到、摸得着的深层清洁。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

    卡入式设计，轻松安装刷头

    卡入式设计，轻松安装刷头

    除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，智臻亮白刷头完美适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

    自动选择理想模式，达到出众结果****

    自动选择理想模式，达到出众结果****

    通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果***。飞利浦 Sonicare W3 智臻亮白刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步***，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来出色的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

    技术规格

    • 设计和外观

      刷毛硬度
      中软
      颜色
      白色
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      刷头材料
      柔软、灵活的橡胶侧边
      规格
      标准
      Smart Brush Head Recognition

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • 包含

      刷头
      3 个 智臻亮白刷头（W3）

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      清除 10 倍以上的牙菌斑****
      美白
      清除多达一倍的牙渍*

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    • 亮白+ 模式搭配优质美白牙膏与手动牙刷相比
    • *与 DiamondClean 刷头相比
    • ** BrushSync™ 模式配对仅与飞利浦 Sonicare 支持 BrushSync™ 的牙刷柄兼容
    • ***与手动牙刷相比

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