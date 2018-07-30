接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软、灵活的橡胶侧边让智臻亮白刷头可自适应口腔的出众轮廓。我们的刷毛可根据牙龈和牙齿进行调节，与普通刷头相比，给予您高达 4 倍多的接触面贴合度**，即使在难以接触的位置，也能达到更深层的清洁效果。自适应清洁技术还可以温柔呵护牙龈周围，吸收多余的刷牙压力，并实现更胜一筹的清洁，获得出色的口腔感觉和出众的清洁效果。