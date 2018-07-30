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让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放
食物和饮料会让您的笑容缺少光彩。我们的智臻亮白刷头可让您绽放闪亮笑容。亮泽刷毛可去除表面污渍，只需 3 天即可令牙齿明显亮白，同时为您带来出色的深层清洁体验。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦 Sonicare 智臻亮白刷头的中央装有致密的刷毛，可高效去除牙菌斑以及食品和饮料形成的日常表面牙渍。弹性侧边令刷毛可贴合您牙齿和牙龈的出众形状，只需 3 天时间便可深层清洁和亮白牙齿。
每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软、灵活的橡胶侧边让智臻亮白刷头可自适应口腔的出众轮廓。我们的刷毛可根据牙龈和牙齿进行调节，与普通刷头相比，给予您高达 4 倍多的接触面贴合度**，即使在难以接触的位置，也能达到更深层的清洁效果。自适应清洁技术还可以温柔呵护牙龈周围，吸收多余的刷牙压力，并实现更胜一筹的清洁，获得出色的口腔感觉和出众的清洁效果。
有了智臻亮白刷头，您不仅会获得日常美白，还会获得出色的清洁效果。其灵活的设计有助于去除高达 10 倍以上的牙菌斑**** 从牙齿和牙龈线周围，进行看得到、摸得着的深层清洁。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，智臻亮白刷头完美适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果***。飞利浦 Sonicare C3 智臻亮白刷头刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步***，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来非同凡响的美白效果。您要做的就是开始刷牙。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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