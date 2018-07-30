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    Philips Sonicare 标准牙刷组合套装

    HX9073/67

    深层清洁，牙龈更健康，牙齿更洁白

    C3 智臻牙菌斑防御刷头能清除多达 10 倍的牙菌斑*，实现高效清洁。G3 智臻亮白刷头在两周内即可还您 7 倍更健康的牙龈***，且 W 智臻亮白刷头在 3 天内可清除多达一倍的牙渍*

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    官方建议零售价: ￥269.00

    Philips Sonicare 标准牙刷组合套装

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    深层清洁，牙龈更健康，牙齿更洁白

    全面呵护牙齿和牙龈

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • BrushSync 模式配对
    清除多达 10 倍的牙菌斑

    清除多达 10 倍的牙菌斑

    得益于其灵活的设计，它在难以触及的部位*清除多达 10 倍以上的牙菌斑，沿着牙龈线以及在牙齿之间做到真正的深层清洁。

    只需 2 周即可提供 7 倍更健康的牙龈***

    只需 2 周即可提供 7 倍更健康的牙龈***

    有了飞利浦 Sonicare 智臻护龈刷头，即使是深层清洁，也会变得异常柔和。在牙刷顺着牙龈线移动时，Premium 护龈刷头柔软的侧面和刷毛可吸收任何多余的压力，使得牙龈得到保护，即使您刷得太过用力也没问题。刷毛可沿着牙龈线尽力去除牙菌斑和细菌，从而帮助改善牙龈健康。多亏了这款刷头的弧形设计，您可以确保刷毛接触面达到理想状态。

    只需 3 天时间便可清除多一倍的表面牙渍*

    只需 3 天时间便可清除多一倍的表面牙渍*

    飞利浦 Sonicare 智臻亮白刷头的中央装有致密的刷毛，可高效去除牙菌斑以及食品和饮料形成的日常表面牙渍。弹性侧边令刷毛可贴合您牙齿和牙龈的出众形状，只需 3 天时间便可深层清洁和亮白牙齿。

    自动选择理想模式，达到理想结果****

    自动选择理想模式，达到理想结果****

    通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果。****智臻刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步****，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来出色的清洁、美白和护龈效果。您要做的就是开始刷牙。

    接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

    接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

    借助自适应清洁技术，您可以始终获得个性化清洁体验。柔软的弹性橡胶侧边令智臻洁净刷头、智臻亮白刷头和智臻护龈刷头可根据您口腔的出众轮廓进行调节。我们的刷毛可根据您的牙龈和牙齿轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供更深层地清洁体验，即使是难以触及的区域。自适应清洁技术还可以令牙刷轻柔贴合牙龈并吸收刷牙时的压力，从而能够增加清洁范围，获得出众的口腔体验和出众的清洁效果。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

    刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

    卡入式设计，轻松安装刷头

    卡入式设计，轻松安装刷头

    智臻洁净刷头、智臻亮白刷头和智臻护龈刷头轻松卡入飞利浦 Sonicare 刷柄并牢固就位。刷头更换相当容易，只需卡出即可。我们的卡入式设计让刷头的维护和清洁变得十分轻松。智臻刷头适用于除 PowerUp Battery 和 Essence 外的所有刷柄。

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    经过测试，可满足您的口腔健康需求

    所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

    技术规格

    • 设计和外观

      刷毛硬度
      中等
      颜色
      白色
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      刷头材料
      柔软、灵活的橡胶侧边
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      BrushSync 模式配对
      适用型号
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 2 系列牙菌斑抵御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 致臻护齿型（已连接）
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • 包含

      刷头
      • 1 个智臻牙菌斑防御刷头（C3）
      • 1 个智臻护龈刷头（G3）
      • 1 个智臻亮白刷头（W3）

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      去除多达 10 倍的牙菌斑*
      牙龈健康
      提供 7 倍更健康的牙龈*
      美白
      清除多达一倍的牙渍*

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    • 比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑
    • *与 DiamondClean 刷头相比
    • **在牙龈保健模式下，与手动牙刷相比，由 GBI 测得
    • *** BrushSync™ 模式配对仅与飞利浦 Sonicare 支持 BrushSync™ 的牙刷柄兼容

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