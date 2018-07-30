得益于其灵活的设计，它在难以触及的部位*清除多达 10 倍以上的牙菌斑，沿着牙龈线以及在牙齿之间做到真正的深层清洁。
有了飞利浦 Sonicare 智臻护龈刷头，即使是深层清洁，也会变得异常柔和。在牙刷顺着牙龈线移动时，Premium 护龈刷头柔软的侧面和刷毛可吸收任何多余的压力，使得牙龈得到保护，即使您刷得太过用力也没问题。刷毛可沿着牙龈线尽力去除牙菌斑和细菌，从而帮助改善牙龈健康。多亏了这款刷头的弧形设计，您可以确保刷毛接触面达到理想状态。
飞利浦 Sonicare 智臻亮白刷头的中央装有致密的刷毛，可高效去除牙菌斑以及食品和饮料形成的日常表面牙渍。弹性侧边令刷毛可贴合您牙齿和牙龈的出众形状，只需 3 天时间便可深层清洁和亮白牙齿。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果。****智臻刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步****，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来出色的清洁、美白和护龈效果。您要做的就是开始刷牙。
借助自适应清洁技术，您可以始终获得个性化清洁体验。柔软的弹性橡胶侧边令智臻洁净刷头、智臻亮白刷头和智臻护龈刷头可根据您口腔的出众轮廓进行调节。我们的刷毛可根据您的牙龈和牙齿轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供更深层地清洁体验，即使是难以触及的区域。自适应清洁技术还可以令牙刷轻柔贴合牙龈并吸收刷牙时的压力，从而能够增加清洁范围，获得出众的口腔体验和出众的清洁效果。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
智臻洁净刷头、智臻亮白刷头和智臻护龈刷头轻松卡入飞利浦 Sonicare 刷柄并牢固就位。刷头更换相当容易，只需卡出即可。我们的卡入式设计让刷头的维护和清洁变得十分轻松。智臻刷头适用于除 PowerUp Battery 和 Essence 外的所有刷柄。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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