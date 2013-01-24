深层、温和清洁
使用 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷，即使是深层的清洁也可以温和地保护您的牙齿和牙龈。采用 AdaptiveClean 感应贴合刷头和压力感应器，无论怎样刷都可以有效清除牙菌斑，获得轻柔的体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
深层、温和清洁
使用 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷，即使是深层的清洁也可以温和地保护您的牙齿和牙龈。采用 AdaptiveClean 感应贴合刷头和压力感应器，无论怎样刷都可以有效清除牙菌斑，获得轻柔的体验。 查看所有优势
深层、温和清洁
使用 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷，即使是深层的清洁也可以温和地保护您的牙齿和牙龈。采用 AdaptiveClean 感应贴合刷头和压力感应器，无论怎样刷都可以有效清除牙菌斑，获得轻柔的体验。 查看所有优势
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深层、温和清洁
使用 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷，即使是深层的清洁也可以温和地保护您的牙齿和牙龈。采用 AdaptiveClean 感应贴合刷头和压力感应器，无论怎样刷都可以有效清除牙菌斑，获得轻柔的体验。 查看所有优势
老习惯很难改掉，但使用新一代致臻护齿（良好型）声波震动牙刷刷牙时却是例外。得益于依托我们感应贴合洁齿技术核心设计的创新型 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头和压力感应器，即使难以触及的问题部位也可以轻松护理。AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头的刷毛贴合您的牙齿和牙龈曲线，可以提升牙齿接触面的贴合度高达 4 倍*，并提供高达 10 倍的牙菌斑去除效果。如果您刷牙太过用力，压力感应器会轻微震动牙刷柄，这样您便可以在高效去除牙菌斑的同时温柔呵护自己的牙龈。
我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头是一款可以贴合您创新的牙齿和牙龈形状的牙刷头。本款牙刷侧边采用橡胶制成，可以贴合各种不同的曲线。它提升牙齿接触面的贴合度高达4倍，牙菌斑去除效果。由于牙刷贴合牙龈线，它可以通过吸纳刷牙时的压力，这样一来，无论采用何种刷牙方式，牙龈都能得到呵护。
您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 FlexCare Platinum 牙刷会注意到这一点。如果您施加过大压力，直觉压力传感器将使牙刷柄轻微震动，这样您便可以确切地知道何时应该轻柔。研究表明，得益于压力感应器，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减少了刷牙压力。
致臻护齿（良好型）声波震动牙刷带有三档强度设置和三种清洁模式，在为您带来真正深层清洁的同时提供良好的舒适感。在您需要特别注意问题部位时，三分钟深层清洁模式可提供获得非凡的清洁效果。使用清洁模式可实现出色的日常清洁效果，使用美白模式可去除牙渍。您可以根据自己的偏好设置低、中或高强度。
我们全新的深层清洁模式可对难以触及的部位提供非凡的清洁效果。牙刷头在这种模式下的运动和三分钟加长刷牙时间，使其成为您要特别注意问题部位的理想之选。
新一代 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷每分钟震动次数超过 31,000 次，提供您可以看得到和感受得到的高效清洁效果。声波震动技术的流动洁力令液体渗入牙缝之间和牙龈周围。致臻护齿（良好型）声波震动牙刷轻柔地按摩牙龈，这样可以刺激血液循环并有助于去除牙菌斑。您可以获得经临床验证的高效、轻柔的清洁效果。
利用飞利浦紫外线消毒技术让牙刷保持真正清洁。致臻护齿（良好型） 声波震动牙刷随附的紫外线消毒器经过专门设计，有助于杀灭牙刷头上的细菌。消毒器在牙刷头整个顶部散布消毒光线，帮助杀灭多达 99% 的细菌。
FlexCare Platinum 具有 2 种计时器，有助于促进刷牙。当应该移动至口腔中其他区域时，Quadpacer 30 秒时段定时器会予以提示；而 Smartimer 2 分钟智能计时器可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间。
便利的旅行收藏盒和小型旅行充电器，可随时随地随身携带致臻护齿（良好型）声波震动牙刷
我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型旅行充电器可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，因此在移动过程中，您无需错过任何清新的感觉。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务