感应贴合洁齿技术实现深度轻柔清洁

老习惯很难改掉，但使用新一代致臻护齿（良好型）声波震动牙刷刷牙时却是例外。得益于依托我们感应贴合洁齿技术核心设计的创新型 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头和压力感应器，即使难以触及的问题部位也可以轻松护理。AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头的刷毛贴合您的牙齿和牙龈曲线，可以提升牙齿接触面的贴合度高达 4 倍*，并提供高达 10 倍的牙菌斑去除效果。如果您刷牙太过用力，压力感应器会轻微震动牙刷柄，这样您便可以在高效去除牙菌斑的同时温柔呵护自己的牙龈。