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Philips Sonicare FlexCare Platinum

充电式声波震动牙刷

HX9172/19
Sonicare
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  • 深层、温和清洁 深层、温和清洁 深层、温和清洁
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充电式声波震动牙刷

    HX9172/19

    深层、温和清洁

    使用 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷，即使是深层的清洁也可以温和地保护您的牙齿和牙龈。采用 AdaptiveClean 感应贴合刷头和压力感应器，无论怎样刷都可以有效清除牙菌斑，获得轻柔的体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,339.00
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    使用 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷，即使是深层的清洁也可以温和地保护您的牙齿和牙龈。采用 AdaptiveClean 感应贴合刷头和压力感应器，无论怎样刷都可以有效清除牙菌斑，获得轻柔的体验。 查看所有优势

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      深层、温和清洁

      清除多达 10 倍的牙菌斑，牙龈健康*

      • 3 种模式、3 种强度
      • 2 支牙刷头
      • 具有压力传感器
      • 紫外线刷头灭菌装置
      感应贴合洁齿技术实现深度轻柔清洁

      感应贴合洁齿技术实现深度轻柔清洁

      老习惯很难改掉，但使用新一代致臻护齿（良好型）声波震动牙刷刷牙时却是例外。得益于依托我们感应贴合洁齿技术核心设计的创新型 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头和压力感应器，即使难以触及的问题部位也可以轻松护理。AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头的刷毛贴合您的牙齿和牙龈曲线，可以提升牙齿接触面的贴合度高达 4 倍*，并提供高达 10 倍的牙菌斑去除效果。如果您刷牙太过用力，压力感应器会轻微震动牙刷柄，这样您便可以在高效去除牙菌斑的同时温柔呵护自己的牙龈。

      贴合牙齿和牙龈的形状实现深层清洁

      贴合牙齿和牙龈的形状实现深层清洁

      我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头是一款可以贴合您创新的牙齿和牙龈形状的牙刷头。本款牙刷侧边采用橡胶制成，可以贴合各种不同的曲线。它提升牙齿接触面的贴合度高达4倍，牙菌斑去除效果。由于牙刷贴合牙龈线，它可以通过吸纳刷牙时的压力，这样一来，无论采用何种刷牙方式，牙龈都能得到呵护。

      刷牙太用力时予以提示

      刷牙太用力时予以提示

      您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 FlexCare Platinum 牙刷会注意到这一点。如果您施加过大压力，直觉压力传感器将使牙刷柄轻微震动，这样您便可以确切地知道何时应该轻柔。研究表明，得益于压力感应器，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减少了刷牙压力。

      三档强度设置和三种清洁模式

      三档强度设置和三种清洁模式

      致臻护齿（良好型）声波震动牙刷带有三档强度设置和三种清洁模式，在为您带来真正深层清洁的同时提供良好的舒适感。在您需要特别注意问题部位时，三分钟深层清洁模式可提供获得非凡的清洁效果。使用清洁模式可实现出色的日常清洁效果，使用美白模式可去除牙渍。您可以根据自己的偏好设置低、中或高强度。

      全新的深层清洁：轻松对抗问题部位

      全新的深层清洁：轻松对抗问题部位

      我们全新的深层清洁模式可对难以触及的部位提供非凡的清洁效果。牙刷头在这种模式下的运动和三分钟加长刷牙时间，使其成为您要特别注意问题部位的理想之选。

      流动洁力改善口腔健康

      流动洁力改善口腔健康

      新一代 致臻护齿（良好型）声波震动牙刷每分钟震动次数超过 31,000 次，提供您可以看得到和感受得到的高效清洁效果。声波震动技术的流动洁力令液体渗入牙缝之间和牙龈周围。致臻护齿（良好型）声波震动牙刷轻柔地按摩牙龈，这样可以刺激血液循环并有助于去除牙菌斑。您可以获得经临床验证的高效、轻柔的清洁效果。

      使用紫外线牙刷头消毒器杀灭细菌

      使用紫外线牙刷头消毒器杀灭细菌

      利用飞利浦紫外线消毒技术让牙刷保持真正清洁。致臻护齿（良好型） 声波震动牙刷随附的紫外线消毒器经过专门设计，有助于杀灭牙刷头上的细菌。消毒器在牙刷头整个顶部散布消毒光线，帮助杀灭多达 99% 的细菌。

      计时器可促进刷牙

      计时器可促进刷牙

      FlexCare Platinum 具有 2 种计时器，有助于促进刷牙。当应该移动至口腔中其他区域时，Quadpacer 30 秒时段定时器会予以提示；而 Smartimer 2 分钟智能计时器可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间。

      便利的旅行收藏盒和充电器

      便利的旅行收藏盒和充电器

      便利的旅行收藏盒和小型旅行充电器，可随时随地随身携带致臻护齿（良好型）声波震动牙刷

      超长的电池寿命和旅行收藏盒

      超长的电池寿命和旅行收藏盒

      我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型旅行充电器可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，因此在移动过程中，您无需错过任何清新的感觉。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现良好的每日清洁
        白色
        清除表面牙齿色斑
        深层清洁
        实现舒爽的深层清洁
        3 种强度
        • 中等

      • 包含

        牙刷柄
        1 个致臻护齿（良好型）声波震动牙刷手柄
        刷头
        2 个 AdaptiveClean 标准
        充电器
        1
        紫外线消毒器
        1
        旅行收藏盒
        1

      • 设计和外观

        颜色
        铂灰色

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        去除多达 10 倍的牙菌斑 *
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        有助于自然去除牙齿色斑
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
        智能力度感应
        可提示用户的振动手柄

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周***
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**
        电池类型
        锂离子

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • * 对比 DiamondClean 牙刷头
          • ** 基于每天刷牙两次，每次两分钟