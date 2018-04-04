刷牙太用力时予以提示

您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 FlexCare Platinum Connected 会注意到这一点。如果您施加过大压力，直觉压力传感器将使牙刷柄轻微震动，这样您便可以确切地知道何时应该更轻柔。研究表明，得益于压力感应器，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减少了刷牙压力。