智能刷牙，非凡洁净。
智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
智能刷牙，非凡洁净。
智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。 查看所有优势
智能刷牙，非凡洁净。
智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。 查看所有优势
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智能刷牙，非凡洁净。
智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。 查看所有优势
智能FlexCare Platinum Connected牙刷的定位感应显示您较少刷到的部位，以实现更好的覆盖范围。如果您在刷牙时始终忘记一些部位，定位感应会提醒您注意这些部位。
您可能不太注意刷牙时是否太用力，但智能FlexCare Platinum Connected牙刷会注意到这一点。如果您施加过大压力，直觉压力传感器将使牙刷柄轻微震动，这样您便可以确切地知道何时应该更轻柔。研究表明，得益于压力感应器，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减少了刷牙压力。
有了电动牙刷，可让牙刷完成刷牙工作，而不是采用用力刷牙的动作。智能FlexCare Platinum Connected牙刷采用智能摩擦感应，有助于引导患者减少用力刷牙，从而提高刷牙技巧，达到更柔和的清洁效果。
如果您在刷牙期间错位了某些部位，飞利浦 Sonicare 应用程序可跟踪覆盖范围且可使其返回再刷一遍。补刷提醒功能基于个人刷牙数据提供定制的指导，因此，您可以立即清洁错过的部位，以实现更完整的清洁。
智能FlexCare Platinum Connected牙刷让您可以设置日常目标且跟踪您的流程。Sonicare 应用程序保留了刷牙数据的动态历史记录，随着时间推移，您的刷牙技术将提高。您还可以与您的牙科专家共享您的进度报告。
如果您的牙科专家确定您口腔中的特定部位由于形成牙菌斑、牙龈萎缩或任何其他问题而需要特别注意，智能FlexCare Platinum Connected牙刷有助于对抗有问题的部位。您可在 Sonicare 应用程序中的个性化口腔图中将这些部位标志出来，电动牙刷会提醒您在每次刷牙时为这些部位提供所需的额外护理。
正常使用几个月，牙刷头会逐渐磨损并失去硬度。Sonicare 应用程序包含智能刷头性能监测器，可根据您的实际的刷牙时间和用力程度来有效跟踪牙刷头。它会告诉您何时更换牙刷头，以便您获得持久的出色效果。您还可以从应用程序中订购备用牙刷头。
智能FlexCare Platinum Connected牙刷带有三档强度设置和三种清洁模式，为您带来真正深层清洁的同时提供良好的舒适感。使用清洁模式可实现出色的日常清洁效果，使用美白模式可去除牙渍。在您需要特别注意问题部位时，深层清洁模式可提供理想的清洁效果。您可以根据自己的偏好设置低、中或高强度。将强度级别设置为高档，以获得出色效果。
AdaptiveClean 是一款可以贴合您的牙齿和牙龈形状的牙刷头。本款牙刷侧边采用橡胶制成，可以贴合各种不同的曲线。它可清除多达 10 倍的牙菌斑。由于贴合牙龈线，牙刷头可以减缓刷牙时多余的压力，因此，无论采用何种刷牙方式，牙龈都能得到呵护。
当应该移动至您口腔中其他区域时，BrushPacer 秒时段计时器会予以提示；而 Smartimer 可帮助您达到专业牙医建议的 2 分钟刷牙时间。此外，可设置成功刷牙环节的定速度。
Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected 牙刷每分钟震动次数超过 31,000 次，提供您可以看得到和感受得到的良好清洁效果。声波震动技术的流动洁力令液体渗入牙缝之间和牙龈周围。智能FlexCare Platinum Connected牙刷轻柔地按摩牙龈，这样可以刺激血液循环并有助于去除牙菌斑。您可以获得经临床验证的高效、轻柔的清洁效果。
充满电后，智能FlexCare Platinum Connected牙刷的电池寿命足够使用两周（定期使用的情况下）。便携旅行盒和小型旅行充电器，可易于携带飞利浦 Sonicare 电动牙刷进行工作、上课或度假。
模式
包含
连接
兼容性
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务