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HX9192/01
智能刷牙，非凡洁净。
智能FlexCare Platinum Connected牙刷能够指导您进行科学的口腔护理。传感器通过蓝牙®无线技术将您的刷牙数据发送到 Sonicare 应用程序，为您提供个性化的指导和反馈，以获得高效清洁。
个性化辅导
智能刷牙传感器
3 种模式、3 种强度
2 支牙刷头
FlexCare Platinum Connected 的定位感应显示您较少刷到的部位，以实现更好的覆盖范围。如果您在刷牙时始终忘记一些部位，定位感应会提醒您注意这些部位。
您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 FlexCare Platinum Connected 会注意到这一点。如果您施加过大压力，直觉压力传感器将使牙刷柄轻微震动，这样您便可以确切地知道何时应该更轻柔。研究表明，得益于压力感应器，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减少了刷牙压力。
有了电动牙刷，可让牙刷完成刷牙工作，而不是采用用力刷牙的动作。FlexCare Platinum Connected 采用智能摩擦感应，有助于引导患者减少用力刷牙，从而提高刷牙技巧，达到更柔和的清洁效果。
比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑