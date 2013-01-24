飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Sonicare DiamondClean

充电式声波震动牙刷

HX9361/62
Sonicare
Sonicare
  • 获得长久的更洁白、更健康的牙齿 获得长久的更洁白、更健康的牙齿 获得长久的更洁白、更健康的牙齿
    -{discount-value}

    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

    HX9361/62

    获得长久的更洁白、更健康的牙齿

    飞利浦 Sonicare 的出色美白效能在我们典雅的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。立即使用飞利浦 Sonicare。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00

    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

    获得长久的更洁白、更健康的牙齿

    飞利浦 Sonicare 的出色美白效能在我们典雅的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。立即使用飞利浦 Sonicare。 查看所有优势

    获得长久的更洁白、更健康的牙齿

    飞利浦 Sonicare 的出色美白效能在我们典雅的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。立即使用飞利浦 Sonicare。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00

    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

    获得长久的更洁白、更健康的牙齿

    飞利浦 Sonicare 的出色美白效能在我们典雅的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。立即使用飞利浦 Sonicare。 查看所有优势

    相似产品

    See all diamondclean

      获得长久的更洁白、更健康的牙齿

      更优的飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

      • 5 种模式
      • 1 个牙刷头
      • USB 旅行充电器
      清除多达 10 倍的牙菌斑

      清除多达 10 倍的牙菌斑

      得益于其灵活的设计，它在难以触及的部位*清除多达 10 倍以上的牙菌斑，沿着牙龈线以及在牙齿之间做到真正的深层清洁。

      接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

      接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

      每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边非常灵活，可让 C3 智臻洁净刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 4 倍**，在难以触及的部位实现更深层的清洁。

      短短两周内改善牙龈健康*

      短短两周内改善牙龈健康*

      DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。

      可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式

      可从 5 种模式中进行选择，包括抛光和敏感模式

      通过 DiamondClean，您每日均可获得清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，抛光 – 亮白笑容，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

      计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

      计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

      全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      Sonicare 刷头和刷柄是理想组合。它们增强了声波技术，带来出色的清洁效果。牙刷柄的高速振动可产生高达每分钟 31,000 次的刷头振动，把牙膏打成轻柔清洁的泡沫，将其沿着牙龈线推入齿间深处，达到出色的清洁效果。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现出色的每日清洁
        亮白
        清除表面牙齿色斑
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        抛光
        让您的牙齿亮丽洁白

      • 包含

        手柄
        1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
        刷头
        1 个智臻牙菌斑防御刷头（C3）
        旅行收藏盒
        USB 旅行充电器
        充电座
        1

      • 设计和外观

        颜色
        粉色

      • 清洁效能

        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟
        性能
        去除多达 10 倍的牙菌斑 *
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        2 倍更佳的美白牙齿效果*
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        电量不足指示
        当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周*

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
      电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品

            奖项

            • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在标准模式下