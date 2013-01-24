始终了解何时更换您的刷头

随着时间的推移，所有的刷头都会磨损，因此您需要密切注意刷头的情况，以确保牙齿仍能获得出色的清洁。我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的 BrushSync 刷头更换提醒和短促的蜂鸣音便会给予提示。