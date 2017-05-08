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我们的牙刷，为您带来全面的口腔护理
钻石亮白智能系列牙刷，可以带来全面护理。四个高性能刷头可让您关注口腔健康的方方面面，并且我们的智能传感器技术将给予您个性化的反馈和辅导。查看所有优势
卡入 C3 智臻牙菌斑控制刷头，体验我们的深层清洁。柔软的弹性侧边使刷毛紧密贴合到每个牙齿的表面，带来 4 倍以上的接触面贴合度***并从难以触及的部位去除多达 10 倍以上的牙菌斑*。
卡入 G3 智臻护龈刷头，改善您的牙龈健康。其刷毛尺寸更小，专门针对牙龈线，可轻柔但高效地清洁牙龈线，也就是牙龈疾病开始的地方。临床试验证明，这种刷头可有效减少牙龈发炎*，只需两周，牙龈健康度即可提高 7 倍。*
卡入 W3 智臻亮白刷头，去除表面牙渍，露出洁白笑容。去渍刷毛密集排列在中央，临床证明，只需 3 天，即可清除多达一倍以上的牙渍。**
装上舌苔清洁刷头，从舌苔孔中轻柔去除导致异味的细菌。其 240 个舌苔软胶触点可进入舌头的所有舌脊和凹槽，去除导致口臭的细菌和碎屑。配合我们的抗菌 BreathRx 舌头喷雾剂使用，可获得强劲清洁效果和清新的口气。
飞利浦 Sonicare 应用程序可让您知道您何时已经实现彻底清洁，并会指导您成为更棒、更细心的刷牙能手。
您的牙医有没有指出过您口腔中有问题的部位？我们会在您的应用程序内立体口腔图中将其突显出来，并且提醒您格外注意这些部位。
您可能不会注意到自己刷牙用力过猛，但钻石亮白智能系列会。如果您太过用力，手柄末端的光环会闪烁。这是减轻压力，让刷头完成工作的温柔提醒。10 人中有 7 人发现此功能有助于其成为更好的刷牙者。
有了电动牙刷，您应让牙刷完成刷牙工作。我们已在牙刷柄中内置了智能摩擦感应作为减小刷牙幅度的温馨提醒。这样，您就可以提高刷牙技巧，达到更柔和、更有效的清洁效果。
想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。刷头中的微芯片会告知钻石亮白智能系列您使用的是哪种模式和强度。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应选择优化模式和强度，为您的牙龈提供轻柔高效地护理。您所要做的就是按下电源按钮。
刷头在使用一段时间后会磨损，去除牙菌斑的效果也会越来越差。具有智能刷头感应，您永远不会忘记何时应该更换刷头。您的牙刷可跟踪您使用每个刷头刷牙的时间长短和强度，并提醒您何时需要更换刷头。您还可以在飞利浦 Sonicare 应用程序中监视刷头的使用寿命，甚至订购更换刷头，这样您就永远不会措手不及。
钻石亮白智能系列提供五种模式，涵盖了您的各种刷牙需求：可达到出色清洁效果的清洁模式，去除污渍的亮白+ 模式，提供舒爽深层清洁的深层清洁+ 模式，为牙龈提供轻柔高效清洁的牙龈健康模式，及清洁舌苔的完美模式——舌苔清洁。它可分解舌头上的杂质，清除口气细菌。三种强度可允许您在大幅提升清洁效果的较高设置和适合更敏感口腔的较低设置之间进行选择。
一次完全充电，可畅享两周的正常使用时间。但是，如果在旅行时电量不足，豪华的 USB 旅行收藏盒也可兼作充电器。将牙刷放入盒中，然后将收藏盒连接至笔记本电脑或墙面插座。至于在家充电 - 只需将牙刷放入时尚的充电杯中即可 - 充电杯外观时尚，十分适合浴室，也可兼作冲洗玻璃。
如果您碰巧在刷牙时错过了某个部位，您应用程序的补刷提醒功能会显示出来。然后您就可以返回再刷一遍，并且每次都能确信进行了完整的清洁。
连接
功率
技术规格
设计和外观
服务
兼容性
操作简易
包含
清洁效能
模式
BrushSync 模式配对
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