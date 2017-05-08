刷头会自动选择最佳设置

想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。刷头中的微芯片会告知钻石亮白智能系列您使用的是哪种模式和强度。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应选择优化模式和强度，为您的牙龈提供轻柔高效地护理。您所要做的就是按下电源按钮。