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Car Jump Starter性能强劲的电池应急电源

LUMJS3210X1

1 奖励

令汽车电池焕发新生

飞利浦应急电源 JS3210 是电池耗尽情况下的应急产品。性能出众的锂电池可瞬时助推启动 12V 车辆，完全有实力为高达 4.0 升天然气发动机和 3.0 升柴油发动机供能*。此外，该产品还配备了一个含 3 种模式的手电筒和多个 USB 端口，极为方便实用。

查看所有优势

瞬间即可助推启动电池电量耗尽的汽车

令汽车电池焕发新生

  • 全方位的安全功能

  • 持久耐用的设计

  • 过热保护

  • 多功能旅行工具

轻松启动最大 4.0 升汽油和 3.0 升柴油发动机*

得益于具有高放电速率的大容量锂离子电池，飞利浦 JS3210 应急电源可以产生 600A 峰值电流。所以，哪怕电池电量完全耗尽，您也可以立即启动车辆，再也不会因在错误的时刻未能启动车辆而陷入困境。充满电的设备可以启动电量耗尽的电池多达 20 次。**

外形小巧，易于移动和存放

飞利浦应急电源功能强劲、体积小巧，令您再无车辆挡道担忧。它所占空间小，可永久存放在车辆中；当然也就易于携带。

8 项安全功能保障您安全使用

飞利浦 JS3210 具有 8 项安全功能，确保您的安全。您不会再为设备或车载电池过度充电。车辆启动后，也不会发生逆向充电。如果您将定位夹连接到了错误的端子，或是不小心将定位夹连接到了一起，也会受到保护。设备还带有过电压或电流放电防护。在温度过高的情况下，它会自动关闭以防止过热。这款设备既能保护您免受人身伤害，也能保护其自身和您的车辆免遭损坏。

技术规格

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奖项

  • AWARD-961326 的图片
免责声明

  1. 监测满电产品对 12V 车辆发动机（最大 4.0 升汽油发动机）的启动能力。由内部实验室在 25?/50RH 的条件下拆除车辆电池连接进行测试。电池使用年限和磁极表面的氧化层厚度会影响启动性能

  2. 监测满电产品对 2.4T 12V 车辆的应急启动次数。由内部实验室在 25?/50RH 的条件下拆除车辆电池连接进行测试。电池使用年限和磁极表面的氧化层厚度会影响启动性能

  3. 由内部实验室在 25?/50RH 的环境温度下进行测试。坠落高度设置为 1.0 米，坠落地面为水泥地；产品的 4 个角和 6 个边分别掉落 1 次

  4. 由内部实验室在 25C/50RH 的条件下进行测试，监测电池和 PCB 功耗，在理论上计算出 2.7 年的最长待机时间。不同的温度和湿度会影响待机时间。