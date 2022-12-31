8 项安全功能保障您安全使用

飞利浦 JS3210 具有 8 项安全功能，确保您的安全。您不会再为设备或车载电池过度充电。车辆启动后，也不会发生逆向充电。如果您将定位夹连接到了错误的端子，或是不小心将定位夹连接到了一起，也会受到保护。设备还带有过电压或电流放电防护。在温度过高的情况下，它会自动关闭以防止过热。这款设备既能保护您免受人身伤害，也能保护其自身和您的车辆免遭损坏。