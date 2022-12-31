全方位的安全功能
持久耐用的设计
过热保护
多功能旅行工具
得益于具有高放电速率的大容量锂离子电池，飞利浦 JS3210 应急电源可以产生 600A 峰值电流。所以，哪怕电池电量完全耗尽，您也可以立即启动车辆，再也不会因在错误的时刻未能启动车辆而陷入困境。充满电的设备可以启动电量耗尽的电池多达 20 次。**
飞利浦应急电源功能强劲、体积小巧，令您再无车辆挡道担忧。它所占空间小，可永久存放在车辆中；当然也就易于携带。
飞利浦 JS3210 具有 8 项安全功能，确保您的安全。您不会再为设备或车载电池过度充电。车辆启动后，也不会发生逆向充电。如果您将定位夹连接到了错误的端子，或是不小心将定位夹连接到了一起，也会受到保护。设备还带有过电压或电流放电防护。在温度过高的情况下，它会自动关闭以防止过热。这款设备既能保护您免受人身伤害，也能保护其自身和您的车辆免遭损坏。
奖项
监测满电产品对 12V 车辆发动机（最大 4.0 升汽油发动机）的启动能力。由内部实验室在 25?/50RH 的条件下拆除车辆电池连接进行测试。电池使用年限和磁极表面的氧化层厚度会影响启动性能
监测满电产品对 2.4T 12V 车辆的应急启动次数。由内部实验室在 25?/50RH 的条件下拆除车辆电池连接进行测试。电池使用年限和磁极表面的氧化层厚度会影响启动性能
由内部实验室在 25?/50RH 的环境温度下进行测试。坠落高度设置为 1.0 米，坠落地面为水泥地；产品的 4 个角和 6 个边分别掉落 1 次
由内部实验室在 25C/50RH 的条件下进行测试，监测电池和 PCB 功耗，在理论上计算出 2.7 年的最长待机时间。不同的温度和湿度会影响待机时间。