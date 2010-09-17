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MBD3000/93
执着于音
借助飞利浦蓝光分体式 HiFi 系统 MBD3000，尽享全高清 1080p 影像、球顶高音扬声器、Dolby TrueHD 高保真声音以及更多。采用优质材料打造，蓝光 DVD、CD 等媒体表现出色，感观动人。
Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。
此系统总输出功率为 100W RMS。RMS 即平均输出功率，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。