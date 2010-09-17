通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果

有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。