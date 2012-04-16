可播放 DVD、DivX ® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。