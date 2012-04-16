已停产
MCD1060/93
电影魔方
在家欣赏电影和音乐。飞利浦立式 DVD 微型系统 MCD1065 可播放 DVD、VCD 和 CD 等更多媒体，而且还具有内置 USB 直放功能，可播放照片和便携式音乐。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。
DVD
CD、MP3-CD、USB、FM
10 瓦
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。
外观紧凑小巧，可融入各种空间，各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形，使其几乎适合任何空间。
数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。