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MCD263/98
身临其境的影院体验
飞利浦 DVD 微型系统 MCD263 机身圆润亮泽，采用壁挂式设计，让您在家也能体验整洁雅致的影院效果。源于杜比虚拟扬声器技术和高达 1080p 分辨率的 HDMI 视频输出功能，为您带来可媲美电影院的环绕声和清晰影像
HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。
杜比虚拟扬声器是一种尖端的音频虚拟技术，可以从双扬声器系统制造出层次丰富和身临其境般的环绕声效果。高级空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。对双声道环境的扩展更是增强了 DVD 播放效果。当与杜比定向逻辑 II 处理功能结合使用时，任何高品质的立体声信号源都能被转换为逼真的多声道环绕声环境。无需再额外购买扬声器、线缆、或扬声器支架来提升房间内的声音效果。